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花蓮端午節返鄉專車2列次 15日中午開放訂票

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府辦理端午節返鄉專車，因蘇花路廊地震崩坍嚴重，多數民眾選擇搭火車，縣府示將與台鐵公司接洽，盡可能加開班次。本報資料照片
花蓮縣政府辦理端午節返鄉專車，因蘇花路廊地震崩坍嚴重，多數民眾選擇搭火車，縣府示將與台鐵公司接洽，盡可能加開班次。本報資料照片

蘇花路廊因403地震受損，北部往東部旅客搭乘鐵路需求量變多，花蓮縣政府與台鐵合作，端午連假安排返鄉專車來回共2列次，15日中午12時開放網路訂票，讓旅居外縣市的縣民順利返鄉，與家人團聚。

返鄉專車為6月7日晚上7時37分台北站發車，直達花蓮站，返工專車是6月10日下午2時16分花蓮站發車，直達台北站。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於5月15日中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網、熱門連結、113年端午節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

縣府說，此次專車於花蓮至玉里區間提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更方便，6月7日區間車接駁南下，花蓮站21時57分發車、壽豐22時15分到、鳳林22時30分到、光復22時43分到、瑞穗22時59分到、玉里23時30分到。

6月10日區間車接駁北上時刻，玉里站12時27分開、瑞穗12時46分開、光復13時13分開、鳳林13時26分開、壽豐13時40分開、花蓮13時58分到，搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

403強震後蘇花公路崩坍嚴重，雖然已經搶通，但有放行限制，且多數民眾不敢開車回花蓮，返鄉優先選擇搭火車，外界認為返鄉專車應加開班次。縣府表示將與台鐵公司接洽，盡可能加開班次。

花蓮縣府推出端午節返鄉專車，6月7日晚上7時37分台北站發車，直達花蓮站，返工專車是6月10日下午2時16分花蓮站發車，直達台北站。圖為過去返鄉專車台北車站取票情形。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府推出端午節返鄉專車，6月7日晚上7時37分台北站發車，直達花蓮站，返工專車是6月10日下午2時16分花蓮站發車，直達台北站。圖為過去返鄉專車台北車站取票情形。圖／花蓮縣政府提供

台鐵 地震 火車 花蓮 蘇花公路

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