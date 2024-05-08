被垃圾車輾過...黑狗消失2天回事發地「送醫治療仍死亡」 基市府找出肇禍元凶

1隻黑狗4日躺在基隆市天外天焚化廠進出場道路，被李姓清潔隊員駕駛的垃圾車輾過，黑狗負傷離開，廠區人員找了兩天沒發現。黑狗6日回到廠區，有人送醫仍死亡。李男開車輾過黑狗畫面曝光後引爆眾怒，基隆市動物保護防疫所今約談後，將依涉嫌違反動物保護法送辦。環保局也不再讓李開車，改派其他工作。

有網友昨晚將翻拍天外天焚化廠進出口車道監視器畫面，並疑用兩倍速度呈現的10秒鐘畫面上傳臉書社團，內容顯示李男開垃圾車進場時，輾過躺在車道上的黑狗後，沒有停下來，繼續前行並從畫面消失。黑狗則是痛苦哀嚎，牠的肢疑被輾斷，用前肢掙扎爬出車道。

畫面曝光後，許多人心疼黑狗的遭遇，並責怪司機「肇事逃逸」。基隆市長謝國樑指示環保局和市警局全力追查，釐清細節。環保局和警方昨晚進入焚化廠保全證據，查出是任職20多年的李姓隊員肇禍。

環保局長馬仲豪今天說，清潔隊員執勤造成犬隻受傷，他感到非常遺撼，會持續加強宣導駕駛應遵守速限及注意路況，避免再發生類似事件。

動保所今天上午約談李男，他說開車進廠途中，並沒有看到黑狗躺在車道上，等到距離很近時才發現車道上有隻狗，方向盤往右打想避開，沒想到還是撞上了。事後重回現場，已經沒有看到那隻狗。

焚化廠進出道路速是時速15公里，網友上傳臉書的影片顯示，李男開車明顯超速。清潔隊人員不諱言有人多是以時速2、30公里開車，但從網友上傳網路的影片右上角秒數跳動，可以發現那是以兩倍速播放，時際車速應和影片呈現的不同。