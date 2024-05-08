花蓮縣府礦石稅官司累計20案敗訴 將退還業者2億多稅款

花蓮縣政府於2009年訂定礦石景觀稅，每公噸稅收10元，前縣長傅崐萁2016年送新法調漲至70元。業者不服提起上訴，官司一路打到高等行政法院，纏訟8年下來，縣府累積20敗，提起大法官解釋、聲請再審也都遭駁回，縣府只能認輸，決定退回業者2億多元稅款。

縣府於2009年訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，課徵稅額每公噸從開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法改送新法，經議會審議以70元通過，每半年課徵1次。

礦業公司認為超出稅法30％漲幅限制，課稅太重，申請復查、訴願接連遭縣府駁回；以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，向法院提8件行政訴訟。法官認為，課徵特別稅的自治條例最長應為4年，在實施期間若要提高稅率，其幅度應不超過原訂稅率的30％，認定是違法課稅。

花蓮縣地方稅務局長呂玉枝說，就8件敗訴確定案件，將依照判決與業者溝通辦理，當初預定課徵7億多元，由於訴訟中業者繳納半額約3億多元，估計將退還業者2億多元的超徵礦石稅，將以縣府稅計剩餘支應。

縣府表示，當時只有一家礦業公司申請異議，印象中當時該公司沒有全繳稅務、只繳一半。企業在花蓮開採礦石繳稅有合法性，稅金可以做地方建設，造福居民。

民進黨縣議員張美慧說，議會對於課徵礦石景觀稅一直是站在支持的立場，但議員強調的是合法的課稅才能穩定投資環境，造福縣內民眾達到雙贏，也因為議會的堅持，縣長徐榛蔚任內通過的礦石景觀稅，都被法院認定合法課徵而判業者敗訴。一年要花400多萬元的律師費，重複訴訟又敗訴太花錢，過去持續呼籲縣府止血，現在縣府終於願意面對此案。