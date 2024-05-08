快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府礦石稅官司累計20案敗訴 將退還業者2億多稅款

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府向礦石業者課徵每公噸稅收70元，業者不服提起上訴，縣府持續敗訴，決定退回業者2億多元稅款。本報資料照片
花蓮縣政府向礦石業者課徵每公噸稅收70元，業者不服提起上訴，縣府持續敗訴，決定退回業者2億多元稅款。本報資料照片

花蓮縣政府於2009年訂定礦石景觀稅，每公噸稅收10元，前縣長傅崐萁2016年送新法調漲至70元。業者不服提起上訴，官司一路打到高等行政法院，纏訟8年下來，縣府累積20敗，提起大法官解釋、聲請再審也都遭駁回，縣府只能認輸，決定退回業者2億多元稅款。

縣府於2009年訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，課徵稅額每公噸從開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法改送新法，經議會審議以70元通過，每半年課徵1次。

礦業公司認為超出稅法30％漲幅限制，課稅太重，申請復查、訴願接連遭縣府駁回；以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，向法院提8件行政訴訟。法官認為，課徵特別稅的自治條例最長應為4年，在實施期間若要提高稅率，其幅度應不超過原訂稅率的30％，認定是違法課稅。

花蓮縣地方稅務局長呂玉枝說，就8件敗訴確定案件，將依照判決與業者溝通辦理，當初預定課徵7億多元，由於訴訟中業者繳納半額約3億多元，估計將退還業者2億多元的超徵礦石稅，將以縣府稅計剩餘支應。

縣府表示，當時只有一家礦業公司申請異議，印象中當時該公司沒有全繳稅務、只繳一半。企業在花蓮開採礦石繳稅有合法性，稅金可以做地方建設，造福居民。

民進黨縣議員張美慧說，議會對於課徵礦石景觀稅一直是站在支持的立場，但議員強調的是合法的課稅才能穩定投資環境，造福縣內民眾達到雙贏，也因為議會的堅持，縣長徐榛蔚任內通過的礦石景觀稅，都被法院認定合法課徵而判業者敗訴。一年要花400多萬元的律師費，重複訴訟又敗訴太花錢，過去持續呼籲縣府止血，現在縣府終於願意面對此案。

傅崐萁 花蓮 議員

延伸閱讀

國會改革案再度表決散會 柯建銘批傅崐萁拍桌天搖地動

柯建銘稱地震是老天有眼 傅崐萁提案送紀律委員會

倡總統國情報告 傅崐萁：賴清德請履行誓言

傅崐萁拍桌嗆散會 柯建銘諷「拍桌子國會天搖地動」

相關新聞

花蓮縣府礦石稅官司累計20案敗訴 將退還業者2億多稅款

花蓮縣政府於2009年訂定礦石景觀稅，每公噸稅收10元，前縣長傅崐萁2016年送新法調漲至70元。業者不服提起上訴，官司...

花蓮端午返鄉專車15日開放訂票 擬換EMU3000型列車增運量

花蓮縣府與台鐵合作端午返鄉專車，15日中午12時開放訂票，原提供300多席的普悠瑪號列車，考量強震後鐵路需求增加，民政處...

美麗灣委外經營招標完成 縣府估收入逾6億元

喧騰一時的台東「美麗灣渡假村」，台東縣政府以新台幣6.29億元買回後將供文教用途，日前完成委外經營招標，最快月底簽約，租...

基隆生育獎勵金將提高先廢自治條例 議會認逃避監督退回

少子化嚴重，基隆市政府生育獎勵金每胎補助僅2萬元，擬提高金額因此向議會提案，先廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，...

不想讓台東故事館養蚊子 縣府徵求民意提供好點子

台東故事館前身是日治時代的土地登記所，後來演變為台東地政事務所、誠品書店、在地藝文空間，不過營運廠商今年2月解約後閒置至...

有Gogoro了 謝國樑：最快7月推

基隆市青年公益電動車2.0方案3月29日上路，至今逾7200多人申請，有不少市民還是敲碗想要Gogoro，市長謝國樑昨證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。