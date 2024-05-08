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花蓮端午返鄉專車15日開放訂票 擬換EMU3000型列車增運量

中央社／ 花蓮縣8日電
花蓮縣府與台鐵合作端午返鄉專車，15日中午12時開放訂票，原提供300多席的普悠瑪號列車，考量強震後鐵路需求增加，民政處指出，會與台鐵研議改為500多席的EMU3000型列車。本報資料照片
花蓮縣府與台鐵合作端午返鄉專車，15日中午12時開放訂票，原提供300多席的普悠瑪號列車，考量強震後鐵路需求增加，民政處指出，會與台鐵研議改為500多席的EMU3000型列車。本報資料照片

花蓮縣府與台鐵合作端午返鄉專車，15日中午12時開放訂票，原提供300多席的普悠瑪號列車，考量強震後鐵路需求增加，民政處指出，會與台鐵研議改為500多席的EMU3000型列車。

花蓮縣府端午返鄉專車為台北、花蓮往返，提供花蓮縣民、身分證U開頭者及配偶、直系血親等民眾搭乘，全票新台幣200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者），15日中午12時在花蓮縣府官網開放訂票。

有民眾反映，0403強震後蘇花公路崩坍嚴重，雖然已經搶通，但有放行限制，且多數民眾不敢開車回花蓮，返鄉優先選擇搭火車，認為返鄉專車應加開班次。

花蓮縣民政處長明良臻接受中央社記者採訪指出，考量民眾返鄉搭車需求，會跟台鐵研議換成座位數較多的EMU3000列車，若登記需求量大，考慮增加列車班次。

花蓮縣府端午返鄉專車採實名制搭乘，台北站發車時間為6月7日晚間7時37分，花蓮站北返時間為6月10日下午2時16分，花蓮站至玉里站間，設有免費區間車接駁。

台鐵 端午節 花蓮

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