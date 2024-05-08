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花蓮紅茶香面臨茶農老化缺工 農糧署推平地機械採茶

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮中南區生產蜜香紅茶名聞遐邇，但面臨茶農老化及缺工問題，農業部農糧署推廣平地機械採茶，以每公頃新植茶園補助3年新台幣15萬元，提高農友投入茶園省工機械化管理意願。

農糧署東區分署發布訊息表示，東部茶園擁有優質天然環境及潔淨水源，農民重視安全生產加上製茶技術優良，所生產的蜜香紅茶、柚花茶、紅烏龍、素馨紅茶、玉蘭茶等往往供不應求，但茶園從育苗、種植、茶園管理至茶菁採收、加工等過程都面臨人力不足問題。

由於茶葉大多為人工採摘，相當耗時費工，隨著國內農村人口流失、老化，改善缺工問題已是茶產業發展關鍵；為解決茶產業困境，提高茶園生產管理效益，農糧署近年推廣平地機採茶園，農友新植茶園每公頃補助3年15萬元，提高農友投入茶園省工機械一貫化管理意願。

農糧署東區分署指出，國內茶葉總種植面積約1萬2192公頃，東部種植面積約445公頃，約占全國3.6%，其中取得有機驗證面積約114公頃、產銷履歷驗證面積約54公頃，安全驗證面積比例約38%，高於全國均值（約15.2%）。

東區分署說明，茶園以人工手採每公頃每天需約90人，改以乘坐式採茶機2人一同進行採收作業，則1至1.5公頃面積的茶園僅須1天即可完成；為推動茶園機械化，針對現況未種植茶樹農地，新植茶樹以機採方式，在海拔500公尺以下新植茶園，每公頃給予每年補助5萬元，分3年領取共15萬元。

花蓮縣瑞穗鄉茶區目前已有20公頃申請轉型為機採茶園，一般茶園新植可在每年8月31日前至農地所在農會申請每公頃5萬元補助；此外，農糧署在115年3月31日前針對檳榔園廢園有每公頃15萬元補助，今年更有文旦柚園在7月31日前申請廢園轉型每公頃15萬元輔導方案，都有利農友申請補助。

東區 花蓮 茶葉 農糧署

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