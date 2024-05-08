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基隆生育獎勵金將提高先廢自治條例 議會認逃避監督退回

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆生育獎勵金將提高先廢自治條例，議會認逃監督退回。記者游明煌／翻攝
基隆生育獎勵金將提高先廢自治條例，議會認逃監督退回。記者游明煌／翻攝

少子化嚴重，基隆市政府生育獎勵金每胎補助僅2萬元，擬提高金額因此向議會提案，先廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認有躲避議會監督嫌疑。市府說明，各縣市多採取辦法而非條例，將持續和議會溝通。

民政處提案指出，近年少子化嚴重，新生福利政策尤為重要，應具備靈活調整性，以因應社會變遷。目前全國22縣市只有基隆、金門及連江縣以自治條例做為發放依據，其餘縣市則以辦法、計畫等較具彈性的依據發放。

目前基隆生一胎獎勵金2萬，二胎4萬，三胎以上類推。市府擬廢止自治條例改以辦法訂定，提升金額、放寬條件，期能達成提高生育率目的。

議員鄭文婷今天說，日前召開程序委員會時，決議將市府提案退回市府，程序委員會認為提高補助金額、放寬條件都是有益於民眾，市府將相關修正草案送到議會，絕不致遭議會封殺。

鄭文婷表示，但如果把自治條例改為不須經過議會審查的辦法，容易讓民眾感覺有躲避議會監督的嫌疑，倘若此例一開，未來市府豈不是要把所有的自治條例都廢止改為辦法？

基隆市政府發言人呂謦煒表示，為提高生育率，各地方政府均十分重視其生育獎勵政策，112年至今，已有數個縣市提出其生育獎勵辦法修正，顯見政府具有生育獎勵金即時調整需求。就生育獎勵辦法而言，具有經費調整及法令修正即時性，各縣市採取辦法而非條例，可滿足生育補助滾動式檢討需求。

呂謦煒以北市為例，110年起至今修正4次，因檢討、修正的作法，使獎勵金更貼近其「鼓勵生育」原意，法規須跟著社會變遷而改變，以更貼近人民。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，為了市民福祉，將持續積極與議會溝通，促使有利於民的法案通過。

基隆 生育補助 鄭文婷

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