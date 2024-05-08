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不想讓台東故事館養蚊子 縣府徵求民意提供好點子

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東故事館已列為歷史建築，閒置後台東市區失去一處書香藝文據點。圖／本報資料照
台東故事館已列為歷史建築，閒置後台東市區失去一處書香藝文據點。圖／本報資料照

台東故事館前身是日治時代的土地登記所，後來演變為台東地政事務所、誠品書店、在地藝文空間，不過營運廠商今年2月解約後閒置至今。縣長饒慶鈴今天透過臉書發起動員令，邀請民眾參與討論未來方向，填寫問券者有機會獲得100枚TT PUSH台東幣。

台東故事館名列歷史建築之一，鄰近鐵花聚落，也是市區重要藝文據點。原由誠品書店經營的台東故事館4年前熄燈，縣府轉委託左岸生活設計公司經營，不過轉型後的故事館營運未見起色，今年2月解約後閒置未利用。

縣長饒慶鈴指出，台東故事館是台東市的重要記憶，從日治時代的土地登記所，演變為地政事務所，近期誠品書店、在地團隊藝文經營，隨著台東舊站特區的整合、蛻變為多功能據點，台東故事館也將開啟新篇章，縣府團隊想要彙集更多城市聲音，邀鄉親一起規畫故事館更好未來。

文化處長李吉崇說明，透過問卷提高公眾參與度，吸引更多人關心故事館，大約花2周時間徵求民意，之後會從問券中彙整可行性方案開會討論，未來配合舊站特區整體規畫。

今天中午起透過TT PUSH問卷徵集大家的想法，前3千名完成者贈送100枚台東金幣，須先載TTPush手機APP:https://lihi1.com/qe3iE，或加入TTPush官方LINE。

台東縣府徵集民意，縣長饒慶鈴邀請大家參與台東故事館的未來。 圖／台東縣府提供
台東縣府徵集民意，縣長饒慶鈴邀請大家參與台東故事館的未來。 圖／台東縣府提供

台東 歷史建築 饒慶鈴

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