電動機車補助方案 基隆市府：只能擇一申請

基隆市府針對電動機車補助預計推出不限廠牌方案，環保局長馬仲豪說，公益青年電動機車計畫與新購電動機車補助兩者是不同方案，符合資格市民只能擇一，提出申請後就無法變更。

基隆市長謝國樑今天受訪表示，市府目標追加預算通過後，7月1日推出3.0方案供民眾申請，預計每輛電動機車補助金額在新台幣5萬元以上、6萬元以內，申請者可不限廠牌包括Gogoro在內，自行挑選車款，且須自付電池月資費。

基隆市環保局長馬仲豪晚間說明，市府針對公益青年就業電動機車補助計畫，相關支出都控制在去年追加預算3.8億元額度內，市府預計再向議會提出5億元追加預算，希望能持續辦理此方案。

另外，馬仲豪表示，對於已執行多年的新購電動機車補助（即謝國樑所說3.0方案），由於先前每輛新購僅補助約4000元，市府另提出2億元追加預算，希望能透過加碼補助，提高市民購買電動機車誘因。

馬仲豪表示，無論是公益青年就業電動機車補助計畫，或是預計7月推出的新購電動機車補助，市民只能擇一申請，先前已提出申請補助的市民，無法更改申請新購電動機車補助。

馬仲豪表示，2種方案各有優點，符合資格的市民可先檢視自身需求，若打算申請新購電動機車補助，可待市府公布後提出申請。