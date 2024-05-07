快訊

福建海警再至金門海域巡查 中共軍媒：保護金門輸水管線不受破壞

國1楠梓路段貨櫃車追撞火燒車 轎車駕駛燒成焦屍難辨識

電動機車補助方案 基隆市府：只能擇一申請

中央社／ 基隆7日電

基隆市府針對電動機車補助預計推出不限廠牌方案，環保局長馬仲豪說，公益青年電動機車計畫與新購電動機車補助兩者是不同方案，符合資格市民只能擇一，提出申請後就無法變更。

基隆市長謝國樑今天受訪表示，市府目標追加預算通過後，7月1日推出3.0方案供民眾申請，預計每輛電動機車補助金額在新台幣5萬元以上、6萬元以內，申請者可不限廠牌包括Gogoro在內，自行挑選車款，且須自付電池月資費。

基隆市環保局長馬仲豪晚間說明，市府針對公益青年就業電動機車補助計畫，相關支出都控制在去年追加預算3.8億元額度內，市府預計再向議會提出5億元追加預算，希望能持續辦理此方案。

另外，馬仲豪表示，對於已執行多年的新購電動機車補助（即謝國樑所說3.0方案），由於先前每輛新購僅補助約4000元，市府另提出2億元追加預算，希望能透過加碼補助，提高市民購買電動機車誘因。

馬仲豪表示，無論是公益青年就業電動機車補助計畫，或是預計7月推出的新購電動機車補助，市民只能擇一申請，先前已提出申請補助的市民，無法更改申請新購電動機車補助。

馬仲豪表示，2種方案各有優點，符合資格的市民可先檢視自身需求，若打算申請新購電動機車補助，可待市府公布後提出申請。

環保局長 電動機車

延伸閱讀

基隆電動車3.0方案不限廠牌 綠批救罷免 藍：滾動式檢討

基隆首座人工草皮球場暖中啟用 學生：耐摔、不怕下雨

銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴 謝國樑：將撥3千萬修繕場地

談在地就學 謝國樑：與國外機構合作創造亮點

相關新聞

基隆電動車3.0方案不限廠牌 綠批救罷免 藍：滾動式檢討

基隆市長謝國樑今天表示青年電動車預計7月將再推出3.0方案，車體一次性補助5到6萬元、不限廠牌任由符合條件的民眾挑選，包...

有Gogoro了！謝國樑證實電動機車3.0方案不限廠牌補助

基隆市青年公益電動車2.0方案3月29日上路，至今已逾7千多人申請，但有不民眾還是敲碗想要龍頭品牌Gogoro，市長謝國...

台東2年打造50公頃舊站特區 饒慶鈴：精華中的精華

台東縣以舊火車站為中心的市區觀光景點鐵花新聚落，每年吸引上萬遊客到訪，縣長饒慶鈴今天在施政報告中明確表示，將擴大打造具備...

罷樑2階連署11日展開 底渣處理費敗訴…基市府小心應對

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑行動持續推進，積極布局11日展開的第2階段連署，市府...

看見偏鄉苦 女醫自願駐蘭嶼

台東縣蘭嶼鄉衛生所服務5年的醫師潘力銘本月初離職，遺缺昨由甜美可人的潘茹涵醫師接任，潘茹涵曾在台北慈濟醫院擔任急診醫師，...

宜縣評估蓋摩天輪 議員論戰

宜蘭縣政府編列追加預算評估興建「摩天輪」，昨天在縣議會掀起討論。議員陳文昌說，摩天輪不適合宜蘭，國內外已有很多摩天輪，宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。