有Gogoro了 謝國樑：最快7月推

基隆市青年公益電動車2.0方案3月29日上路，至今逾7200多人申請，有不少市民還是敲碗想要Gogoro，市長謝國樑昨證實將再推3.0方案，車體一次性補助5至6萬元，不限廠牌任由符合條件民眾挑選，包括龍頭品牌Gogoro在內，但要自付月資費，已送追加減預算，最快7月實施。綠營質疑謝市府為化解罷免危機花招百出；藍營則說，提供更多選擇是貼近民意。

謝國樑表示，3.0方案是車體一次性補助，不限廠牌任由符合條件民眾挑選，包括龍頭品牌Gogoro在內，預計會有不少消費者喜好的廠牌，各廠牌月資費都要自付，不像2.0在月資費有大額度補助，每人喜好的廠牌、使用的習慣、願意付月資費額度都不同，可依喜好及需求決定。

謝國樑說，5月追加預算如果通過，目標7月實施；補助額度5至6萬元之間，2.0和3.0不能重複申請，只能擇一。

青年公益電動車是謝國樑選前提出的重要政見，去年編列3.8億預計送出1萬2千輛，實施半年申請僅百件，市府依議會決議放寬及調整申請條件、月資費，今年3月29日2.0方案上路，汰舊及作公益改為非必要條件，年齡擴大到45歲，申請熱度提升。

民進黨議員張顥瀚批，為因應罷免謝市長花招百出，3.0方案早在去年民進黨團就向市府建議，市府認為窒礙難行，如今大轉彎，顯示政策沒有仔細思量。國民黨議員連恩典說，新方案提供市民另一個選擇，滾動檢討很好，讓市民有感。