基隆電動車3.0方案不限廠牌 綠批救罷免 藍指貼近民意

基隆市長謝國樑今天表示青年電動車預計7月將再推出3.0方案，車體一次性補助5到6萬元、不限廠牌任由符合條件的民眾挑選，包括龍頭品牌Gogoro在內，但要自付月資費。綠營批為救罷免謝市長花招百出，藍營則說，提供更多的選擇滾動式檢討更貼近民意。

民進黨議員張顥瀚表示，為因應罷免，謝市長真的是花招百出，3.0方案早在去年民進黨團就向市府建議，當時市府認為窒礙難行，如今大轉彎，無疑逼迫市議會追加減預算必須吞下，對先前已申請2.0的市民權在哪裡，顯示市府的政策根本沒有仔細思量，前面方案的民眾是否可以反悔？

民進黨議員張之豪則提出聲明，指不限品牌補助自購，是市議會民進黨團去年6月召開記者會的呼籲，現在謝市長在繞一大圈後終於跟上民進黨的腳步，他們要說一句「不客氣」。這證明只要罷免謝市長的聲浪越高，他放出來的福利就越多。原先方案還有公益環保，代表有相關環保署預算支撐，現在若都沒有相關條件，這樣就是純粹政策買票，這是增加整體基隆市民的負債，基隆市民是否願意幫謝國樑買單？

國民黨議員連恩典說，新方案可以提供市民另一個選擇，滾動性即時很好，年輕人本來就比較想要Gogoro，大家選擇不同，有人想要0月資費，有想要特定品牌，不限廠牌自己選，符合民意，讓市民有感。