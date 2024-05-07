慈濟醫院開發全台首個原住民語AI 族語衛教更順暢

現今是AI時代，花蓮慈濟醫院運用人工智慧技術，開發護理AI助手，不但能快速完成護理紀錄與工作清單，更全自動生成太魯閣族語衛教影片，是全台第一個原住民語AI模型。院方表示，病患中的原住民以太魯閣族人居多，用族語衛教不但讓年長族人倍感親切，更確實傳達健康訊息，讓患者儘早康復。

花蓮慈濟醫院與Taiwan AI Labs開發「I菩提」護理AI助手，讓AI從虛擬走進現實，應用在護理臨床實務，幫助護理師完成護理記錄與衛教工作，縮短文書工作時間。

護理部主任鍾惠君表示，AI運用技術主要分為兩大部分，利用虛擬主播及AI語音生成功能，建立衛教影片模型，護理師只需要輸入文字，就可以完成國語、台語、英語、太魯閣語在內的多語言衛教影片。

鍾惠君說，應用生成式AI辨識語音記錄，可輔助護理師完成護理摘要及交班記錄，讓護理師不用花大量的精力記住繁瑣事項，可以有更多時間關注病人的狀況，AI也能自動生成工作清單，提升護理工作效率。

太魯閣族語言發展協會理事長吉洛‧哈簍克說，很多年長族人擔心聽不懂衛教，寧願忍著病痛也不願意就醫，聽聞慈濟醫院開發AI助手，協助提供正確的族語念法，讓族人聽得懂。還特別捐贈「太魯閣族語詞典」給醫院，盼更多族人受惠。