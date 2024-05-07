宜蘭運動中心續約2年？議員批強暴廠商 縣府：可討論

宜蘭國民運動中心今年10月經營廠商合約到期，縣府4月30日發公文要求廠商7日內完成續約，且只續2年，非合約所寫最高5年，廠商盼能商議續約細節。議員今質疑縣府「強暴廠商」、未照合約行事，要求重新議約；教育處表示，公文本就是通知性質，細節當然可以再討論。

宜蘭國民運動中心2018年11月啟用，是宜蘭縣第一座大型綜合運動場館，包含綜合球場、攀岩場、體適能中心、游泳池等，由於價格低廉，以體適能中心為例，1小時收費50元，加上宜蘭多雨，5年來成為不少縣民運動的首選。

宜蘭運動中心採委外經營，縣府與廠商的合約今年10月到期，根據合約，到期前18個月廠商得提出續約，最高可續約5年。廠商去年9月底申請續約，縣府教育處今年4月30日發公文給廠商，在公文中附上新合約，續約2年，要求廠商7日內回覆。

縣議員林佩螢今在議會質詢，表示收到廠商反映，對新合約有很大反彈，經營運動中心要6到7年才能達到收支平衡，按照新約很可能回不了本；廠商早早申請續約，縣府卻沒和廠商討論，過了大半年才發公文要求7日內簽約，是在「強暴」廠商？

縣議員林詩穎表示，目前看起來有刁難廠商嫌疑，是有更優良的廠商口袋名單，還是什麼樣的狀況，教育處應該好好再跟廠商協商；縣議員謝正信也說，雖然縣府有權利斟酌續約年分，但目前廠商經營得不錯，也符合優先續約條件，教育處宜暫緩公文，重新研議。