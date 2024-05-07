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花蓮傳代課老師疑不當管教 校方不再聘啟動校事會議

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣一所學校傳出有代課老師對學生不當管教事件，校方啟動校事會議調查。本報資料照片
花蓮縣一所學校傳出有代課老師對學生不當管教事件，校方啟動校事會議調查。本報資料照片

花蓮縣南區某校傳出一名代課老師疑似過度管教，有家長指控孩子遭到師生霸凌，校方表示，同儕霸凌一事經外部委員兩度調查都認為不成立，至於鐘點代課老師涉及呼巴掌、拿羽球拍拍學生頭，已召開校事會議，本月6日剛訪視，此事發生在一年多前，代課老師已不再聘，學生也畢業了，兩名當事人都已不在學校。

無黨籍縣議員楊華美今天在縣議會教育處工作會報時，提出有學生遭到老師過度管教一事，要求做好親師溝通，好好檢討。

校方表示，這名學童在小學三年級時轉到該校，與同學、老師相處都沒有問題，但升上高年級時遭一名代課的鐘點教師有不友善言詞對待，甚至曾呼巴掌，學校即針對該名教師記申誡，年度考核決定不再聘。

校方表示，該名家長與人本基金會提出師、生霸凌的訴求，校方組成調查小組，從教育部人才庫聘請外部委員，第一次認定霸凌不成立，學校把相關資料寄給家長和人本基金會，對方又提申覆，學校再度請來外部委員審議，也請雙方當事人說明，還是認為不成立，予以駁回。

後來家長再提出該名老師曾拿羽球拍拍學生的頭，涉及不當管教。校方表示，已啟動校事會議，依照相關程序，再請外部委員來調查，本月6日才剛訪談調查，還在等待調查報告。不過，當事的學生已畢業，老師也不再聘，所以兩人都不在學校了。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏說，發生疑似霸凌事件或老師不當管教都回歸學校處理機制，雖然霸凌審議不成立，不當管教部分還在校事會議調查，無論如何，當事雙方都應該受到關注和輔導，尤其在不成立的時候，相關輔導機制應該同步啟動。

巴掌 花蓮 霸凌

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