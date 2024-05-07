有Gogoro了！謝國樑證實電動機車3.0方案不限廠牌補助

基隆市青年公益電動車2.0方案3月29日上路，至今已逾7千多人申請，但有不民眾還是敲碗想要龍頭品牌Gogoro，市長謝國樑今天證實，將再推出3.0方案，計畫車體一次性補助5到6萬元、不限廠牌任由符合條件的民眾挑選，包括龍頭品牌Gogoro在內，但要自付月資費，目前已送追加減預算，最快7月可實施，預計會再掀另一波申請熱潮。市府說，2.0和3.0方案只能二擇一。

謝國樑今天到暖暖高中參加人工草皮球場啟用典禮時，針對電動車新方案說明，他說，2.0方案有針對月資費的不同考量，有多個是0元月資費，但3.0就單純針對車體的部分進行一次性的補助，不會觸碰月資費，2.0和3.0不能重複申請，只能擇一，如果對於目前2.0方案電動車的廠牌還是不滿意，可以等到3.0方案出來。

謝國樑表示，所謂3.0方案，就是車體一次性補助，可以不限廠牌任由符合條件的民眾挑選，包括龍頭品牌Gogoro在內，預計會有不少消費者自己喜好的廠牌，市府樂觀其成，但月資費就要自付，不像2.0方案在月資費有大額度的補助，每人喜好的廠牌、使用的習慣、原意付月資費都不同，可依自己喜好決定。

至於補助的額度及推出的時間，謝國樑說，5月追加預算如果通過，目標是7月開始實施；補助額度約在5到6萬元之間，但他個人而言，還是會比較2.0方案，長期的使用有比較大額度的補助，但3.0方案好處是可選自己喜好的廠牌。

青年公益電動車是謝國樑選前提出的重要政見，去年編列3.8億預計送出1萬2千輛，但實施半年申請僅百件，不如預期，市府依議會決議放寬及調整申請條件、月資費，今年3月29日2.0方案上路，汰舊及作公益改為非必要條件，且年齡擴大到45歲，首日就大排長龍，申請至今十分踴躍。

不過，還是有不民眾敲碗想要龍頭品牌Gogoro，綠營民代也指市長選前是說送Gogoro，沒有Gogoro不算兌現政見。