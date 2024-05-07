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看見偏鄉苦 女醫自願駐蘭嶼

聯合報／ 記者宋原彰／台東報導
醫師潘茹涵投身蘭嶼鄉衛生所服務。圖／台東縣衛生局提供
醫師潘茹涵投身蘭嶼鄉衛生所服務。圖／台東縣衛生局提供

台東縣蘭嶼衛生所服務5年的醫師潘力銘本月初離職，遺缺昨由甜美可人的潘茹涵醫師接任，潘茹涵曾在台北慈濟醫院擔任急診醫師，去年起投入各地賑災工作，她發現偏鄉醫療匱乏，決定投身蘭嶼鄉衛生所服務，肩負起24小時醫療重任。

台東縣衛生局指出，潘茹涵為人熱心、樂於助人，曾說兒時夢想是「有能力照顧家人」，考上公費醫師後，先在台北慈濟醫院急診部工作，訓練出迅速應對各種緊急情況的能力，也在新北消防EMTP訓練中，以授課講師和臨床實習指導醫師的身分傳授經驗，2021年起參與新北特搜醫療組的訓練。

去年南投風災中，她與消防隊徒步進入災區賑災，看見偏鄉醫療資源匱乏，許多住家距離醫療機構至少1、2小時車程，更堅定前進偏鄉服務的信念。她主動向台東衛生局毛遂自薦，入職蘭嶼鄉衛生所後，將深入社區推動「預防保健」概念，並肩負起24小時的醫療重任，成為蘭嶼的守護者。

蘭嶼 衛生所 醫師

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