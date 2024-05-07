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特殊化災車 花蓮消防局將採購

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

縣府昨針對0403地震災害應變處理到議會專案報告，議員傅國淵質疑，消防車為何無法即時搶救東華大學火災，讓火勢燒了一整天，只能等它燒完。消防局長吳兆遠說，縣內有8輛油性滅火的泡沫化災車，無法處理禁水性的化學火災，將採購滅火設備，並向中央爭取經費，購置乾粉或其他特殊滅火藥劑化災車。

花蓮縣議會昨天召開定期大會，民眾黨縣議員傅國淵質疑，消防車為何無法即時搶救東華大學火災，是否與沒有配備化學災防消防車有關？吳兆遠表示，消防局獲報後，立即派遣6分隊前往救災，不過因實驗室櫃子倒塌且堆疊很高，雖有看到冒煙卻找不到火點，且實驗室長期累積的化學物品多，只知道含有禁水性、強酸、強鹼與有毒性等化學物質，無人受困。

吳兆遠指出，經與校方討論後，認為化學物品有危險性，校長考量救災安全，建議不要射水，請人員在周邊戒護，不要讓火勢延燒到其他建物，因此拉長救災時間。

吳說，花蓮有8輛用水和泡沫混合的化災車輛，主要配置在隧道內，是針對油性滅火使用，無法處理禁水性的化學火災。目前要找預算購置輪式拖拉乾粉滅火設備，配置在有需求的分隊上，並向中央爭取經費，購置乾粉或其他特殊滅火藥劑設備與車輛。

他說，除了消防局加強處理化學火災量能，也要求轄內有實驗室的高中及大學，填表記錄校內所有化學實驗材料送到消防局，並固定儲存化學物品櫃子；未來將加強學校救災演練，1年至少2至3次。

火災 花蓮 議員

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