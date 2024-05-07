宜縣評估蓋摩天輪 議員論戰

宜蘭縣政府編列追加預算評估興建「摩天輪」，昨天在縣議會掀起討論。議員陳文昌說，摩天輪不適合宜蘭，國內外已有很多摩天輪，宜蘭不必「拿香跟拜」。縣府工旅處長李東儒表示，宜蘭適不適合興建摩天輪？要建在哪裡？縣府沒有預設立場，一切尊重專業評估結果。

去年底縣議會定期大會，就有議員主張在冬山河親水公園興建摩天輪，縣政府編列200萬元追加預算送縣議會，將在5月定期大會審議討論。議會昨天工商旅遊處單位質詢，多位議員關切此事，民進黨議員陳文昌反對縣府編列預算評估蓋摩天輪，他質疑，宜蘭基本條件適合嗎？有其必要性嗎？以整體地景風貌看，在宜蘭蓋一座摩天輪，很突兀。

陳文昌批評縣府缺乏自己的想法，只是為了有議員建議，就把200萬元丟下去做評估，太荒唐，國內外已有很多摩天輪，宜蘭蓋摩天輪未必能達到吸引遊客效果，評估也只是多花錢。

民進黨縣議員林佩螢說，黨團10名縣議員來自8鄉鎮市，每個議員都想爭取把摩天輪蓋在自己的鄉鎮，2019年縣府也說東部首座輕航機場要蓋在三星鄉，事情總有先來後到，縣府是否先建輕航機場？

去年定期大會爭取興建摩天輪的無黨籍縣議員孫湯玉惠表示，縣府早在2012年就評估過摩天輪蓋在冬山河親水公園是可行，為何還要重新評估選址？質疑只是製造問題。冬山河親水公園只有夏天舉辦童玩節有遊客，興建摩天輪、大怒神或天空步道都可吸引人潮，要縣政府堅持早年的評估。

工旅處強調，委託顧問公司進行專業的評估，也可建立討論平台，把所有影響因素及相關包括議員的建議，都可以一併納入考量，透過討論平台建立共識。