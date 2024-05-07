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罷樑2階連署11日展開 底渣處理費敗訴…基市府小心應對

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑行動持續推進，積極布局11日展開的第2階段連署，市府與永盛公司的民事訴訟今年初敗訴，近日成為話題。市府不敢掉以輕心，說明此事源自前市府施政衍生的問題，防範為第2階段連署增添「柴火」。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，第2階段連署人數須達選民數10%，至少要3萬792人。成案後進入第3階段投票，同意票要多於不同意票，且同意票須達原選舉人總數1/4以上，即7萬6979票才通過。

第2階段連署前，基隆地方法院今年初1件市府敗訴判決，近日也在網路流傳。基隆市一般廢棄物最終處置場原營運業者永盛公司，2022年12月27日向基市府請領底渣分選及再利用處理費2418萬多元，市府以永盛處理不符標準拒付。永盛訴請給付，基隆地院審理後，認定永盛已依約執行，市府應給付費用給永盛。

市府表示，前市府把1.5萬噸底渣存放在天外天緊急暫置區，議會一度凍結處置預算，要求市府審慎處理。環保局前年核定永盛提出的處理方案，永盛執行完畢後，在謝國樑上任市長第3天，向市府請處理費2418萬多元。

市府說，2023年初進行第2次採樣檢驗，認定永盛處理不合格，才暫停撥付處理費。法院指暫存焚化再生粒料下方為掩埋場，無法排除天氣、人為因素導致雜質混入，判決市府敗訴。市府尊重法院的判決不上訴，將依法及相關程序給付處理費給永盛。

至於市府去年7月未與永盛續約，市府表示，是因執行契約業務有履約爭議，與這起委託處理費給付案無關。

謝國樑

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