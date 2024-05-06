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冬山鄉公所送母親好禮 招待縣內母親搭船遊河親友半價
迎接母親節，冬山鄉公所贈送宜蘭縣母親過節好禮，從5月8日起至12日，免費招待縣內母親到冬山舊河道碼頭，搭乘電動小船暢遊冬山河，同行親友可享半票50元優惠，歡迎有興趣的民眾打電話提早預約。
冬山河舊河道位於冬山老街一帶，蜿蜒數百公尺的舊河道與新河道呈現新舊並存風貌，也是早年冬山河截彎取直之前，冬山人一切生活所需的母親之河。
鄉長林峻輔今天宣布母親節特別活動，招待全縣母親免費搭乘電動小船遊覽冬山河風光，向無悔付出的媽媽們致上崇高敬意與祝福。搭乘電動小船，欣賞鐵道風情連結舊河道景觀互相輝映，更有魚躍船艙難得而有趣的畫面，從接觸大自然生態過程中歡度母親節。
搭乘前必須出示身分證件確認是宜蘭人，母親搭船免費，陪同親友半價不限人數，該活動不適用於旅行團遊客，歡迎有興趣民眾致電03-9590799提早預約。
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