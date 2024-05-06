快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬山鄉公所送母親好禮 招待縣內母親搭船遊河親友半價

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
冬山鄉公所從5月8日起至12日，免費招待縣內母親到冬山舊河道碼頭搭乘電動小船暢遊冬山河，同行親友可享半票50元優惠。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所從5月8日起至12日，免費招待縣內母親到冬山舊河道碼頭搭乘電動小船暢遊冬山河，同行親友可享半票50元優惠。圖／冬山鄉公所提供

迎接母親節，冬山鄉公所贈送宜蘭縣母親過節好禮，從5月8日起至12日，免費招待縣內母親到冬山舊河道碼頭，搭乘電動小船暢遊冬山河，同行親友可享半票50元優惠，歡迎有興趣的民眾打電話提早預約。

冬山河舊河道位於冬山老街一帶，蜿蜒數百公尺的舊河道與新河道呈現新舊並存風貌，也是早年冬山河截彎取直之前，冬山人一切生活所需的母親之河。

鄉長林峻輔今天宣布母親節特別活動，招待全縣母親免費搭乘電動小船遊覽冬山河風光，向無悔付出的媽媽們致上崇高敬意與祝福。搭乘電動小船，欣賞鐵道風情連結舊河道景觀互相輝映，更有魚躍船艙難得而有趣的畫面，從接觸大自然生態過程中歡度母親節。

搭乘前必須出示身分證件確認是宜蘭人，母親搭船免費，陪同親友半價不限人數，該活動不適用於旅行團遊客，歡迎有興趣民眾致電03-9590799提早預約。

宜蘭 母親節 電動

延伸閱讀

新竹縣、市首度攜手合作 共同代言行銷庇護工場禮盒

花壇虎山巖金針花季開幕 母親節迎來滿開金黃花海

00940將「坐二望一」00878人氣王座受到威脅！ 柴鼠：預估母親節受益人數會破百萬

林姿妙帶隊爭取冬山交流道審查過關 預計2031年完工

相關新聞

冬山鄉公所送母親好禮 招待縣內母親搭船遊河親友半價

迎接母親節，冬山鄉公所贈送宜蘭縣母親過節好禮，從5月8日起至12日，免費招待縣內母親到冬山舊河道碼頭，搭乘電動小船暢遊冬...

熱氣球嘉年華暑假台東鹿野登場 繫留體驗5月中線上開賣

每年最受旅客期待的全台夏季盛事「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，即將於7月6日至8月19日在鹿野高台繽紛展開，台東縣政府...

因應520結婚潮 宜蘭縣政府贈送新人客製化「幸福門牌」

每年的5月20日諧音「我愛你」是熱門的「成家日」，總有許多新人選在這天互許終身辦理結婚登記。宜蘭縣政府今年精心挑選客製化...

適合嗎？宜蘭縣政府評估蓋「摩天輪」 綠議員：太荒唐

宜蘭縣政府編列追加預算評估興建「摩天輪」，今天在縣議會掀起討論。陳文昌議員說，摩天輪不適合宜蘭，國內外已有很多摩天輪，宜...

深耕部落 虞戡平獲原民獎章

知名導演虞戡平長年深耕原民部落，進行調查訪談與拍攝，40多年來保存超過3000卷珍貴的部落文化影像，為原住民文化留下珍貴...

宜蘭家扶自強母親 87歲嬤扶育3孫子

家扶中心表揚12位「自強媽媽」，有些是來自單親家庭或隔代教養，受表揚者年紀最大87歲、最年輕31歲，每位母親背後都有一段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。