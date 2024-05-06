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響應花蓮賑災 三三會偕日本熊本縣5團體捐款

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
三三會理事長理事長林伯豐（右三）指出，三三會強化台日供應鏈體系連結，加強台日經貿緊密關係，並為台日企業創造更多商機，這次日本作為台灣的友人，官方、民間解囊義助花蓮震災。圖／本報系資料照
三三會理事長理事長林伯豐（右三）指出，三三會強化台日供應鏈體系連結，加強台日經貿緊密關係，並為台日企業創造更多商機，這次日本作為台灣的友人，官方、民間解囊義助花蓮震災。圖／本報系資料照

三三會今日宣布，4月3日花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，造成重大災情，台灣各界積極響應賑災活動，日本作為台灣的友人，官方、民間解囊義助花蓮震災，與三三會簽有MOU的日本5個團體共計捐款日幣100萬元，三三會也發揮人道關懷精神捐款新台幣20萬元，並於今(6)日將捐款匯至花蓮縣政府捐款專戶，以協助花蓮災民重建家園。

三三會指出，與三三會簽有MOU的5個團體，分別為日本熊本經濟同友會、熊本縣商工會議所連合會、熊本縣商工會連合會、熊本縣中小企業團體中央會、熊本縣經營者協會。

三三會表示，去年6月29日三三會與日本熊本經濟同友會、熊本縣商工會議所連合會、熊本縣商工會連合會、熊本縣中小企業團體中央會、熊本縣經營者協會等5個經濟團體，在台北由三三會林伯豐理事長及熊本經濟同友會笠原慶久會長表簽署MOU合作備忘錄。雙方持續深入技術研發及人才培育的合作，強化台日供應鏈體系連結，加強台日經貿緊密關係，並為台日企業創造更多商機。

0403花蓮大地震 捐款 日本 熊本 花蓮強震

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