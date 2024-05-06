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因應520結婚潮 宜蘭縣政府贈送新人客製化「幸福門牌」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
因應520結婚潮，宜蘭縣政府贈送當天結婚的新人「幸福門牌」，每面門牌都是獨一無二客製化，請新人提早向戶政所預約製作。圖／縣政府提供
因應520結婚潮，宜蘭縣政府贈送當天結婚的新人「幸福門牌」，每面門牌都是獨一無二客製化，請新人提早向戶政所預約製作。圖／縣政府提供

每年的5月20日諧音「我愛你」是熱門的「成家日」，總有許多新人選在這天互許終身辦理結婚登記。宜蘭縣政府今年精心挑選客製化的雷射雕刻木質「幸福門牌」，做為520結婚禮，歡迎當天要登記結婚的新人向戶政事務所預約製作，520登記後領取，可掛在門口或放家中當成桌上立牌。

「幸福門牌」尺寸為長18公分、寬21.8公分、厚1公分，客製化的雷射雕刻木質門牌，設計理念包括鏤空復古窗花造型、海面上的龜山島及「宜蘭幸福事務所」字樣；下方則是由新人自行選擇的門牌號碼與路名的名稱。

每面門牌都是獨一無二的新婚賀禮，宜蘭各戶政事務所即日起至5月17日，受理520當天要結婚的新人，採取電話或網路預約製作，請新人提供合照或Q版照片，交給縣政府委託的專業公司製作備妥，在520登記當天一併送給新人；若未事先預約製作520新人，縣府製作後再補寄。

縣政府也請各戶政事務所打造浪漫風格的結婚拍照專區，例如員山的甜蜜夢幻風、頭城的海洋風情、羅東的林業文化、冬山田園鄉村風、大同及南澳特別設計原住民的圖騰，新人辦理結婚登記後，由戶政人員現場拍照製作祝福證書，留下浪漫美好回憶。

宜蘭縣政府表示，為提升年輕人生養意願，縣府逐年提高生育津貼、產檢交通費，建立育兒資源平台、托育服務、親子館、保母媒合、育兒親子包等各項福利政策，希望藉由生養教育支持性補助等，減輕家庭育兒的經濟負擔及壓力，讓年輕人願意生養子女。

因應520結婚潮，宜蘭縣政府贈送當天結婚的新人「幸福門牌」，每面門牌都是獨一無二客製化，請新人提早向戶政所預約製作。圖／縣政府提供
因應520結婚潮，宜蘭縣政府贈送當天結婚的新人「幸福門牌」，每面門牌都是獨一無二客製化，請新人提早向戶政所預約製作。圖／縣政府提供

新人 結婚 門牌

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