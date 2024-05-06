熱氣球嘉年華暑假台東鹿野登場 繫留體驗5月中線上開賣

每年最受旅客期待的全台夏季盛事「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，即將於7月6日至8月19日在鹿野高台繽紛展開，台東縣政府搭配HELLO KITTY 50周年活動，加碼提供100顆HELLO KITTY充氣小球。還有12場光雕音樂會，將邀請人氣歌手站台。

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」今年將在7月6日至8月19日於台東鹿野高台舉行，除欣賞來自世界各地造型熱氣球在台東高空綻放異彩，年年開賣秒殺的熱氣球繫留體驗票券，將分為現場販售及線上預購兩種方式。縣長饒慶鈴表示，縣府將與三麗鷗攜手合作，以「台灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50週年生日慶」為主題聯名，加碼提供100顆HELLO KITTY充氣小球，隨機抽出送給預購成功並到場民眾。

除此之外，還有12場光雕音樂會，其中8場將與500架無人機進行聯合展演，為歷年最多場次。而在7月11日、8月19日的熱氣球光雕音樂會，則分別邀請天王周湯豪、人氣男團WOLF（S）五堅情擔任壓軸嘉賓。