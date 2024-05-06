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適合嗎？宜蘭縣政府評估蓋「摩天輪」 綠議員：太荒唐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山河親水公園只有在舉辦國際童玩節時有人潮。本報資料照
宜蘭冬山河親水公園只有在舉辦國際童玩節時有人潮。本報資料照

宜蘭縣政府編列追加預算評估興建「摩天輪」，今天在縣議會掀起討論。陳文昌議員說，摩天輪不適合宜蘭，國內外已有很多摩天輪，宜蘭不必「拿香對拜」，蓋下去也未必能有吸客效果，之前因為有人建議縣府就花錢做評估，很難理解這是什麼思考邏輯，太荒唐。

去年底縣議會定期大會有議員主張在冬山河親水公園興建摩天輪，縣政府編列200萬元追加預算送縣議會，將在5月定期大會審議討論。今天議會進行工商旅遊處單位質詢，多位議員關切此事，工旅處長李東儒表示，宜蘭適不適合興建摩天輪？要建在哪裡？縣府沒有預設立場，一切尊重專業評估結果。

民進黨陳文昌議員反對縣政府編列預算評估蓋摩天輪，他質疑，宜蘭基本條件適合嗎？環境氛圍契合嗎？有其必要性嗎？以整體地景風貌來看，要蓋在哪裡？在宜蘭蓋一座摩天輪，很突兀。

陳文昌批評縣府缺乏自己的想法，只是為了有議員建議就把200萬元丟下去做評估，太荒唐，國內外已有很多摩天輪，宜蘭蓋摩天輪未必能達到吸引遊客效果，評估也只是多花錢。

民進黨縣議員林佩螢說，該黨團10名縣議員來自8鄉鎮市，每個議員都想爭取把摩天輪蓋在自己的鄉鎮，2019年縣府也說東部首座輕航機場要蓋在三星鄉，事情總有先來後到，縣府是否先建輕航機場？

去年定期大會爭取興建摩天輪的無黨籍縣議員孫湯玉惠表示，縣府早在2012年就評估過摩天輪要蓋在冬山河親水公園了，可行的，這次為何要重新評估選址？只是製造問題。冬山河親水公園只有夏天舉辦童玩有遊客，興建摩天輪、大怒神或天空步道都可吸引人潮，請縣政府要堅持住，不能糊弄做個評估，無疾而終。

民進黨陳文昌議員批評，縣府因為有人建議就評估要蓋摩天輪，不適合宜蘭。記者戴永華／翻攝
民進黨陳文昌議員批評，縣府因為有人建議就評估要蓋摩天輪，不適合宜蘭。記者戴永華／翻攝
無黨籍縣議員孫湯玉惠說，興建摩天輪可以帶動觀光人潮。記者戴永華／翻攝
無黨籍縣議員孫湯玉惠說，興建摩天輪可以帶動觀光人潮。記者戴永華／翻攝
宜蘭冬山河親水公園只有在舉辦國際童玩節時有人潮。本報資料照
宜蘭冬山河親水公園只有在舉辦國際童玩節時有人潮。本報資料照

宜蘭 議員 輕航機

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