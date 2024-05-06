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台東市樂齡公園啟用 長者盼調整設施種類

聯合報／ 記者蔡世偉／台東報導
台東市仁和公園昨天熱鬧舉行落成暨揭牌典禮。圖／台東市公所提供
台東市仁和公園昨天熱鬧舉行落成暨揭牌典禮。圖／台東市公所提供

台東市公所繼上月在南京路園道啟用攀爬遊戲場，昨舉辦仁二公園及仁和公園落成暨揭牌典禮，打造樂齡友善無障礙特色公園。但有年長里民反映公園兒童設施過多，過去使用率最高單槓休憩設施卻消失，再加上停車不易，希望公所改進，公所表示，會依民眾需要，研議調整規畫設施。

台東市長陳銘風說，台東市的公園多是在1980年代建置，多屬鄰里型公園，經時代變遷，市區公園在設施、空間使用、步道動線與植栽類型都不符現今使用型態。

市公所表示，公園改善，以「樂齡友善、安全無障礙」為目標，以簡單、自然、好使用為原則，針對人行空間、入口街角、公園動線、公園鋪面、照明燈具、休憩座椅與設施鋪面改善，也和社區討論，保留原有籃球場及富有記憶特色九重葛花架座椅，希望貼近社區需求。

台東市新生里長陳嵩志說，新公園漂亮舒適，但兒童設施過多，不少長輩抱怨習慣使用的休憩設施都被拆掉，例如單槓是長者拉筋器材，如今只能到其他公園。當地里民也說，公園四周停車不易，降低使用意願。市公所表示，會再依民眾需要，研議調整規畫設施。

台東

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