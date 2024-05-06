基隆轉運站 7月啟用

基隆轉運站預計7月啟用，現有國光客運臨時站將由業者自行拆除，市府計畫辦理追加預算，在毗鄰轉運站的空地設置臨停接送區、計程車排班區等交通接駁設施，讓民眾進出轉運站更安全便利。

基隆轉運站興建工程去年12月27日驗收合格，市府交通處今年4月25日邀國道客運、市區公車業者進行第一次壓力測試，評估行車動線及秩序良好，周邊路口和站內外交通設施部分調整後，預計本月下旬辦理第二次壓力測試。

交通處長王圳宏表示，基隆轉運站分兩階段啟用，第一階段7月先開放國道客運及市區公車候車空間，第二階段預計今年底前由委外營運團隊招商進駐。候車空間將整合目前分散在火車站周的港西街、國光客運臨時站的17條客運路線，及33條市公車、基隆客運路線。

搭乘國道客運前往雙北的通勤族，多在港西街站牌等候，候車人潮常綿延到基隆轉運站公共藝術作品「山海鳴光」旁廣場，冬季天氣濕冷，候車格外艱辛。

交通處表示，轉運站啟用後，現在港西街載客的國道客運路線，都會進入轉運站。考量轉運站空間有限，目前港西街國道客運設站牌區域，規畫當「整備儲車區」，讓等待進入轉運站客運停放，提升運轉站運輸效率。