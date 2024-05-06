深耕部落 虞戡平獲原民獎章

知名導演虞戡平長年深耕原民部落，進行調查訪談與拍攝，40多年來保存超過3000卷珍貴的部落文化影像，為原住民文化留下珍貴紀錄，昨天獲得原民會主委夷將‧拔路兒頒贈最高榮譽一等原住民族獎章。

73歲的虞戡平，於1983至2006年間因擔任國家劇院《台灣原住民樂舞系列–布農、阿美、卑南篇》的總策畫，深入多個原民族群部落調查、訪談，也拍攝影像紀錄。

40多年來，虞戡平投入原住民族影音記錄及田野調查，拍攝超過3000卷影像，包括耆老口述歷史、各族群歲時祭儀等，都相當珍貴，他大方捐贈給「國家電影及視聽文化中心」典藏，並授權數位化使用。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang‧Parod）昨天在東華大學頒贈虞戡平原住民族獎章。夷將說，透過虞戡平的鏡頭，社會能對原住民族有更多認識，且虞戡平長期培訓原住民族影像記錄人才，讓族人擁有媒體自主權，貢獻卓著，因此特別在卸任前，頒給虞導象徵最高榮譽的一等原住民族獎章，表彰對原住民族貢獻。

夷將說，虞戡平將畢生心血捐出，目前暫時典藏在東華大學與國家電影中心，原民會有義務負起責任將這些影像作數位化保存，他會向接任的主委提出建言，完成這件事。

虞戡平代表作包括「搭錯車」、「孽子」等，其中1990年「兩個油漆匠」作品，虞戡平以主角人物對話方式，呈現當時社會底層的現象，並穿插了1980年代原住民族「還我土地運動」的現場記錄，讓更多人進一步認識原住民族。