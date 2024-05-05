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宜蘭市龍舟賽點睛祈福 市公所提高參賽獎勵、冠軍獎金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市龍舟錦標賽今天舉行龍舟點睛及祈福儀式，市公所提高參賽獎勵金與冠軍總獎金，鼓勵民眾組隊參賽。圖／市公所提供
宜蘭市龍舟錦標賽今天舉行龍舟點睛及祈福儀式，市公所提高參賽獎勵金與冠軍總獎金，鼓勵民眾組隊參賽。圖／市公所提供

宜蘭市龍舟錦標賽今天進行龍舟點睛祈福儀式，今年共有18隊參賽，市公所提高每支參賽隊伍獎勵金，公開社會組及公開社會女子組的冠軍總獎金也提高到12萬元及7萬元，賽事精彩可期。

市公所今天下午在慶和橋下舉行龍舟點睛及祭江祈福儀式，由陳美玲市長擔任主祭官，邀請宜蘭市龍舟文化及水上運動促進委員會長楊順木、市民代表及里長擔任陪祭官，遵循古禮儀式為龍舟點睛，祈求賽事平安順利，也為端午節系列活動揭開序幕。

宜蘭市公所預計6月9日至10在於宜蘭河舉行宜蘭市龍舟錦標賽，明天開放河道練習，以利參賽隊伍有足夠時間備賽。市公所表示，今年報名參賽隊伍共有18隊，含公開社會組12隊、公開社會女子組4隊及全民龍舟體驗組2隊。

為鼓勵全民運動，市公所提高給每支隊伍參賽獎勵金，從原本的2萬5000元，提高到3萬元，每支隊伍至少要在宜蘭河河道上練習6次，並參加開閉幕典禮；至於競爭最激烈的公開社會組，冠軍總獎金從去年的10萬元，提高到12萬元，公開社會女子組去年未成賽，今年冠軍總獎金提高到7萬元。

市公所明天起開放水域供選手集訓，同時聘請專業舵手及救生員協助訓練，賽前會由市民代表會與市公所進行開水路儀式，並邀請里長聯誼會接續進行友誼賽。

市長陳美玲表示，龍舟競賽歷史悠久，具有深厚的文化底蘊，不僅能結合傳統文化與在地觀光發展，同時也透過賽事推展全民體育活動，今年特別提高競賽總獎金，吸引更多隊伍報名參與，賽事精彩可期，歡迎市民到場為選手加油打氣。

宜蘭市龍舟錦標賽今天舉行龍舟點睛及祈福儀式，市公所提高參賽獎勵金與冠軍總獎金，鼓勵民眾組隊參賽。圖／市公所提供
宜蘭市龍舟錦標賽今天舉行龍舟點睛及祈福儀式，市公所提高參賽獎勵金與冠軍總獎金，鼓勵民眾組隊參賽。圖／市公所提供

宜蘭 運動 陳美玲

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