兒子媳婦去世…87歲偉大阿嬤扶育3孫子 宜蘭家扶表揚「自強母親」
宜蘭家扶中心今天表揚12位「自強母親」，有些是來自單親家庭或隔代教養，受表揚者年紀最大87歲、最輕31歲，每位母親的背後都有一段辛酸故事，今天家扶邀請她們的子女或是孫子女到場獻花及奉茶，在母親節前感謝母親或阿嬤的呵護照顧。
宜蘭家扶中心扶幼主委胡飛虎表示，宜蘭家扶共扶助853戶弱勢家庭，其中由單親母親照顧的有389戶，占整體服務戶數46.8%，雖然社會倡導性別平權，但母親仍是承接家庭及孩子主要照顧責任的人，此現象在經濟弱勢的家庭中更為明顯，她們不但要賺錢養家，更要照顧孩子及處理家務，甘願犧牲自己，呵護成就子女。
接受表揚的李鄭阿珠女士，高齡87歲，18年前媳婦去世，留下3個都還沒上小學的孫子，兒子從事裝潢工作不穩定且常在外縣市，她承擔起照顧孫子責任，除了社會補助，以撿拾回收賺取微薄收入，辛苦拉拔孫子長大念大學，但她的兒子卻在2年前過世，白髮人送黑髮人。
今天李鄭阿珠的孫子陪她走紅毯進場，孫子在賀卡寫著「阿嬤的智慧與勇氣，讓他學會如何以樂觀的態度看待世界」「能夠成為您的孫子，是我這輩子最幸福的事，祝阿嬤，母親節快樂」！孫子念完賀卡後擁抱阿嬤，並以單膝跪地奉茶，祖孫情深畫面令人動容。
最年輕受表揚者葉映妤31歲，一對龍鳳胎在懷胎7個月時早產，兒子出生才700公克，住在保溫箱3個月，經診斷是聽損，她積極陪伴孩子早療；前年與丈夫離異，帶著兩個子女獨立生活，未來還有好長的一段路要走。
宜蘭家扶中心今天特地請化妝團隊替每位接受表揚的自強母親化妝及造型設計，穿著禮服走紅毯，接受子女「奉茶」行孝之禮，母親感動落淚與擁抱的親情，場面溫馨。
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