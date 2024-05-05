兒子媳婦去世…87歲偉大阿嬤扶育3孫子 宜蘭家扶表揚「自強母親」

宜蘭家扶中心今天表揚12位「自強母親」，有些是來自單親家庭或隔代教養，受表揚者年紀最大87歲、最輕31歲，每位母親的背後都有一段辛酸故事，今天家扶邀請她們的子女或是孫子女到場獻花及奉茶，在母親節前感謝母親或阿嬤的呵護照顧。

宜蘭家扶中心扶幼主委胡飛虎表示，宜蘭家扶共扶助853戶弱勢家庭，其中由單親母親照顧的有389戶，占整體服務戶數46.8%，雖然社會倡導性別平權，但母親仍是承接家庭及孩子主要照顧責任的人，此現象在經濟弱勢的家庭中更為明顯，她們不但要賺錢養家，更要照顧孩子及處理家務，甘願犧牲自己，呵護成就子女。

接受表揚的李鄭阿珠女士，高齡87歲，18年前媳婦去世，留下3個都還沒上小學的孫子，兒子從事裝潢工作不穩定且常在外縣市，她承擔起照顧孫子責任，除了社會補助，以撿拾回收賺取微薄收入，辛苦拉拔孫子長大念大學，但她的兒子卻在2年前過世，白髮人送黑髮人。

今天李鄭阿珠的孫子陪她走紅毯進場，孫子在賀卡寫著「阿嬤的智慧與勇氣，讓他學會如何以樂觀的態度看待世界」「能夠成為您的孫子，是我這輩子最幸福的事，祝阿嬤，母親節快樂」！孫子念完賀卡後擁抱阿嬤，並以單膝跪地奉茶，祖孫情深畫面令人動容。

最年輕受表揚者葉映妤31歲，一對龍鳳胎在懷胎7個月時早產，兒子出生才700公克，住在保溫箱3個月，經診斷是聽損，她積極陪伴孩子早療；前年與丈夫離異，帶著兩個子女獨立生活，未來還有好長的一段路要走。