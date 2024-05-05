快訊

警界史上第一人！總統外衛室主任人選揭曉 警政署科長陳金藤出任

雙北擬推「純公車族吃到飽月票」 議員推算：低於500元才有誘因

兒子媳婦去世…87歲偉大阿嬤扶育3孫子 宜蘭家扶表揚「自強母親」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
孫子送上鮮花與賀卡給阿嬤李鄭阿珠女士。記者戴永華／攝影
孫子送上鮮花與賀卡給阿嬤李鄭阿珠女士。記者戴永華／攝影

宜蘭家扶中心今天表揚12位「自強母親」，有些是來自單親家庭或隔代教養，受表揚者年紀最大87歲、最輕31歲，每位母親的背後都有一段辛酸故事，今天家扶邀請她們的子女或是孫子女到場獻花及奉茶，在母親節前感謝母親或阿嬤的呵護照顧。

宜蘭家扶中心扶幼主委胡飛虎表示，宜蘭家扶共扶助853戶弱勢家庭，其中由單親母親照顧的有389戶，占整體服務戶數46.8%，雖然社會倡導性別平權，但母親仍是承接家庭及孩子主要照顧責任的人，此現象在經濟弱勢的家庭中更為明顯，她們不但要賺錢養家，更要照顧孩子及處理家務，甘願犧牲自己，呵護成就子女。

接受表揚的李鄭阿珠女士，高齡87歲，18年前媳婦去世，留下3個都還沒上小學的孫子，兒子從事裝潢工作不穩定且常在外縣市，她承擔起照顧孫子責任，除了社會補助，以撿拾回收賺取微薄收入，辛苦拉拔孫子長大念大學，但她的兒子卻在2年前過世，白髮人送黑髮人。

今天李鄭阿珠的孫子陪她走紅毯進場，孫子在賀卡寫著「阿嬤的智慧與勇氣，讓他學會如何以樂觀的態度看待世界」「能夠成為您的孫子，是我這輩子最幸福的事，祝阿嬤，母親節快樂」！孫子念完賀卡後擁抱阿嬤，並以單膝跪地奉茶，祖孫情深畫面令人動容。

最年輕受表揚者葉映妤31歲，一對龍鳳胎在懷胎7個月時早產，兒子出生才700公克，住在保溫箱3個月，經診斷是聽損，她積極陪伴孩子早療；前年與丈夫離異，帶著兩個子女獨立生活，未來還有好長的一段路要走。

宜蘭家扶中心今天特地請化妝團隊替每位接受表揚的自強母親化妝及造型設計，穿著禮服走紅毯，接受子女「奉茶」行孝之禮，母親感動落淚與擁抱的親情，場面溫馨。

孫子擁抱感謝阿嬤，讓李鄭阿珠女士欣慰又感動。記者戴永華／攝影
孫子擁抱感謝阿嬤，讓李鄭阿珠女士欣慰又感動。記者戴永華／攝影
宜蘭家扶中心表揚自強母親李鄭阿珠女士。記者戴永華／攝影
宜蘭家扶中心表揚自強母親李鄭阿珠女士。記者戴永華／攝影
31歲的自強母親葉映妤。記者戴永華／攝影
31歲的自強母親葉映妤。記者戴永華／攝影
李鄭阿珠女士的孫子念賀卡「感謝阿嬤教會我勇敢面對人生，阿嬤，我愛您」。記者戴永華／攝影
李鄭阿珠女士的孫子念賀卡「感謝阿嬤教會我勇敢面對人生，阿嬤，我愛您」。記者戴永華／攝影
孫子單膝跪地「奉茶」行孝，感謝阿嬤李鄭阿珠的照顧。記者戴永華／攝影
孫子單膝跪地「奉茶」行孝，感謝阿嬤李鄭阿珠的照顧。記者戴永華／攝影
87歲的李鄭阿珠女士隔代教養，扶育3個孫子長大念大學，今天接受自強母親表揚。記者戴永華／攝影
87歲的李鄭阿珠女士隔代教養，扶育3個孫子長大念大學，今天接受自強母親表揚。記者戴永華／攝影
31歲葉映妤是最年輕的受表揚者，獨立扶養一對龍鳳胎。記者戴永華／攝影
31歲葉映妤是最年輕的受表揚者，獨立扶養一對龍鳳胎。記者戴永華／攝影
宜蘭家扶中心今天表揚12位自強母親。記者戴永華／攝影
宜蘭家扶中心今天表揚12位自強母親。記者戴永華／攝影

子女 宜蘭 模範母親 阿嬤

延伸閱讀

彰化家扶表揚9新住民媽媽 自立家庭母親養出2中醫師

親子景點推薦！宜蘭「回巢Homing」小孩放電好地方 多種動物零距離餵食

華友聯集團宜蘭造鎮 總裁陸紀康成立義刑大隊300萬銀彈到位

宜蘭童玩藝術節門票預購便宜50元 網友爆：這樣買最划算

相關新聞

宜蘭童玩藝術節門票預購便宜50元 網友爆：這樣買最划算

宜蘭國際童玩藝術節門票開始預售，原本成人票假日每張350元、平日每張250元，預售票各是300元及200元，便宜50元，...

兒子媳婦去世…87歲偉大阿嬤扶育3孫子 宜蘭家扶表揚「自強母親」

宜蘭家扶中心今天表揚12位「自強母親」，有些是來自單親家庭或隔代教養，受表揚者年紀最大87歲、最輕31歲，每位母親的背後...

地下停車場被譏車道斑駁 基市府：已委外評估改善方案

基隆市仁愛區行政中心地下停車場使用近20年，地面防滑塗料斑駁招人詬病。基市府表示，改善方案包括編列預算修繕，或是改以促參...

台東市開心迎接新公園 地方長者卻不滿缺「這個」

繼上月在南京路園道啟用的攀爬遊戲場，提供親子休憩的空間之外，今天台東市公所在仁和公園(原仁七公園)舉辦的「仁二公園及仁和...

基隆轉運站啟用 國光臨時站將拆除 原址設臨停、排班區

基隆轉運站預計7月啟用後，現有國光客運臨時站將由業者自行拆除，市府計畫辦理追加預算，在這塊毗鄰轉運站的空地，設置臨停接送...

基隆288月票半年破3萬人次4月創新高 平均省一半交通費

基隆市288定期票自去年10月16日上線以來，實施滿半年，累計超過3萬人次購買。統計今年4月購買數創單月新高，相較於開賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。