地下停車場被譏車道斑駁 基市府：已委外評估改善方案

基隆市仁愛區行政中心地下停車場使用近20年，地面防滑塗料斑駁招人詬病。基市府表示，改善方案包括編列預算修繕，或是改以促參標案委外營運，已委外評估利弊，再據以執行，改善仁愛區行政中心停車場服務品質。

仁愛區公所地下1樓是游泳池，地下2、3樓是停車場，分別委外營運。有人認為仁愛區公所地下停車場環境不佳，拍下照片上傳網路，希望停車場坑坑洞洞、管線外露等亂象能獲得改善。

基隆市立體場長林柏樹今天表示，仁愛區行政中心地下停車場去年採「2+2」方式發包，得標業者營運2年，績效良好可優先續約2年。