地下停車場被譏車道斑駁 基市府：已委外評估改善方案
基隆市仁愛區行政中心地下停車場使用近20年，地面防滑塗料斑駁招人詬病。基市府表示，改善方案包括編列預算修繕，或是改以促參標案委外營運，已委外評估利弊，再據以執行，改善仁愛區行政中心停車場服務品質。
仁愛區公所地下1樓是游泳池，地下2、3樓是停車場，分別委外營運。有人認為仁愛區公所地下停車場環境不佳，拍下照片上傳網路，希望停車場坑坑洞洞、管線外露等亂象能獲得改善。
基隆市立體場長林柏樹今天表示，仁愛區行政中心地下停車場去年採「2+2」方式發包，得標業者營運2年，績效良好可優先續約2年。
林柏樹說，過去因為游泳池出現漏水缺失，波及到地下停車場的環境維護工作。游泳池目前已停止營運，承包業者與市府的法律訴訟仍在進行中，間接影響到停車場養護作業。市府已委外評估改善方案，在游泳池的問題解決前完成相關作業，並在適當時間點發包改善。
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