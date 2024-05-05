台東市開心迎接新公園 地方長者卻不滿缺「這個」

繼上月在南京路園道啟用的攀爬遊戲場，提供親子休憩的空間之外，今天台東市公所在仁和公園(原仁七公園)舉辦的「仁二公園及仁和公園落成暨揭牌典禮」，打造樂齡友善無障礙的特色公園。但有里長表示，有年長里民反映公園兒童設施過多，過去使用率最高的單槓休憩設施卻消失，再加上停車不易，希望公所能改進。

今天台東市公所舉辦仁二、仁和兩座公園的落成典禮，市長陳銘風表示，台東市內的公園多是建置於民國 70 年代初期，且屬於鄰里型公園，經過時代變遷，及民眾生活習慣與環境美學的改變，市區內公園不管是設施設備、空間使用、步道動線及植栽類型都不符合現在民眾的使用型態。

這次公園改善，以「樂齡友善、安全無障礙」為目標，「簡單、自然、好使用」為原則，進行「人行空間改善、入口街角改善、公園動線改善、公園鋪面改善、照明燈具改善、休憩座椅改善、設施鋪面改善」等七大改善項目。

在多次和社區居民溝通討論後，也保留原有的籃球場及富有記憶特色的九重葛花架座椅，就是希望能貼近社區需求，讓民眾能多親近公園，達到公園的使用效益。