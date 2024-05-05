宜蘭童玩藝術節門票預購便宜50元 網友爆：這樣買最划算

宜蘭國際童玩藝術節門票開始預售，原本成人票假日每張350元、平日每張250元，預售票各是300元及200元，便宜50元，活動期間搭乘國道客運到園區以票根換購門票，或第一銀行宜蘭認同卡卡友購票也可享優惠，但有眼尖的網友建議，買「童玩護照」最划算。

宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」7月6日至8月18日在親水公園舉行，預售票即日起在各超商及線上平台販售，活動期前及活動期間有這幾種方法可以買到便宜門票；不過網友建議，如果帶著孩子入園兩次以上，建議預購超值優惠「童玩護照」，縣民100元、國中小學生不論縣內外都100元，護照預計5月13日起開賣。

主辦單位表示，宜蘭童玩節票價在活動期間，成人票平日券250元、假日券350元，預售期間平日券200元、假日券300元，都便宜50元，7月5日以前可在7-11、全家、OK超商及KLOOK線上平台購買。

為鼓勵外地遊客利用大眾運輸交通工具，從台北搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或國光客運專車直達園區，1張票根換購1張門票，平日券200元、假日券300元；第一銀行宜蘭認同卡卡友，現場刷卡購票可享1天1卡買4張，平日200元、假日300元優惠。

此外，即日起至8月18日同時與傳統藝術中心推出童玩傳藝雙園區套票（含兩張園區門票及傳藝150元精選手作課程），平日券450元、假日券550元。