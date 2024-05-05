再登自由中國號 98歲導航員感動

69年前，6位年輕人帶著夢想與勇氣，開著木造的「自由中國號」從基隆出發，共花114天橫渡太平洋抵達美國舊金山完成創舉。當年的發起人周傳鈞導航員已近百歲，是目前唯一仍在世的成員，昨天從美國返台，再登上船艙時他感動地說，「69年了，就像回老家一樣，我在船上過了114天。」

周傳鈞由家人陪同到海大，再見到船第一句話說「船都和當年一模一樣，只是顏色不同」，他表示，看到船還完整保存很感動，憶起當年每天都在與海浪搏鬥。他記得船上還養雞，海上情景瞬間回到眼前。

1955年，他們從基隆市正濱漁港出發，沿途經釣魚台、沖繩、橫濱，抵達舊金山，橫跨太平洋到達美國，這艘手工打造中式木造帆船有百年歷史，船一直留在美國，2012年運回台。4年前整修完成從海科館移至國立台灣海洋大學前展示，移置、整修、維護共花費2千多萬元，獲文化部補助。

海大前校長張清風說，這艘船很有歷史，代表著年輕人完成海洋夢想的創舉，木造手工船有歷史價值，能夠在台灣保存下來意義非凡。

海洋大學共同教育中心陳銘仁老師說，6位成員還在世的只有周傳鈞，已經98歲了，從美國長途跋涉回台灣，時隔69年再登上船，恍如隔世。

文化部文化資產局科長林宏隆表示，文化部協助把船從美國運回來，從展示的角度讓船來說故事，保存多年來相關照片、展示文物及船體。