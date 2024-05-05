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妻不離棄癱夫 獨力養2子長大

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
林靜慧（左二）婚後丈夫車禍癱瘓，10多年間既要照顧丈夫，還要扶養兒子長大成人，昨獲宜蘭模範母親。記者陳敬丰／攝影
林靜慧（左二）婚後丈夫車禍癱瘓，10多年間既要照顧丈夫，還要扶養兒子長大成人，昨獲宜蘭模範母親。記者陳敬丰／攝影

宜蘭羅東鎮民林靜慧的丈夫14年前車禍後全身癱瘓，她工作之餘要照顧丈夫，還要獨力扶養2個兒子，有人曾勸她放手，但她始終放不下，含辛茹苦10多年，如今丈夫離世、兒子長大，林靜慧說，多年來她忙於家計，兒子們也懂得打工賺取生活費、勤儉進學，「很欣慰他們沒有走偏」。

今年5月12日是母親節，縣府昨在縣民大廳表揚縣內各鄉鎮市公所、民間團體推薦的14名模範母親，最年長93歲，最年輕的就是48歲林靜慧，縣長林姿妙致贈「母儀典範」匾額，並邀視障按摩師到現場提供免費按摩，向母親們致上崇高敬意。

林靜慧父親從事木工，母親是家庭主婦，她是大姊，從小幫忙家務事，夢想成為白衣天使，就讀聖母護校，畢業後如願以償到羅東聖母醫院服務；她自幼喜歡鋼琴，長大後仍會練習，經鋼琴老師介紹認識做鐵工的丈夫，交往3年，2002年結婚。

2010年某日，平穩生活一夕間被打破，丈夫騎車自撞，頸椎斷裂、全身癱瘓，最初還有意識，癒後狀況不佳，意識愈來愈模糊，終日臥床；剛開始公婆還有積蓄，加上保費，勉力支撐，後來公婆生病，壓力愈來愈大。

林靜慧日夜在醫院輪班，下班後回到家中照顧兒子，更要隨時注意丈夫，曾有人勸她放手，回想起那段日子，確實煎熬。

今年3月，林靜慧的丈夫臥床14年後，因心血管疾病去世；2個孩子分別22歲和19歲，大兒子念護理即將畢業，小兒子準備當兵，如今獲模範母親，她深信「未來的一切，一定可以更好」。

丈夫 羅東

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