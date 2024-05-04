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台東布農族夫妻檔同獲模範勞工獎 兩人下班交換工作心得

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海端鄉布農族余珍珠、陳明光夫妻檔同時獲獎，是台東首對獲獎的模範勞工夫妻。圖／讀者提供
海端鄉布農族余珍珠、陳明光夫妻檔同時獲獎，是台東首對獲獎的模範勞工夫妻。圖／讀者提供

台東縣政府與縣總工會於今辦理「113年度模範勞工表揚」，由縣長饒慶鈴表揚82位模範勞工，表達感謝與肯定，其中，海端鄉布農族余珍珠、陳明光夫妻檔同時獲獎，是台東首對獲獎的模範勞工夫妻。

來自海端鄉的布農族人余珍珠當居家托育保母已6年，平時即熱心助人，加入居托中心後任勞任怨，主動媒合有托育需求的家長，假日也參與縣府育兒指導到宅服務專案指導員，為家庭育兒減輕負擔，讓偉大媽媽們能調養身息，深受同業愛戴。

難得的是，余珍珠的先生陳明光，4年前職軍退役後，轉大學擔任兼職教師，主動媒合原鄉鄉長成立空大學習教室據點，已培育近50位原民的大學畢業生，本屆雙雙獲獎，堪稱夫唱婦隨。

余珍珠說，許多的新手父母常常遇到育兒的盲點，她會用心傾聽，給予經驗上專業及正面的指導，替新手父母解決育兒的煩惱。

陳明光說，目前他也擔任縣原住民族語言及文化發展協會理事長，積極開發原住民族語文桌遊，讓學習者透過桌遊強化學習動機，也增進本身的族群及身分認同。

他說，和太太每天工作充實，晚上回到家一定會交換一天的工作心得，他們夫婦倆的座右銘就是「樂在工作、樂於助人」。

台東縣政府與縣總工會於今辦理「113年度模範勞工表揚」，由縣長饒慶鈴表揚82位模範勞工，表達感謝與肯定。圖／讀者提供
台東縣政府與縣總工會於今辦理「113年度模範勞工表揚」，由縣長饒慶鈴表揚82位模範勞工，表達感謝與肯定。圖／讀者提供

原住民 布農族 饒慶鈴

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