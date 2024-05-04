「罷免謝國樑」第1階段過關 第2階段連署11日開跑目標5萬份

發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」今晚表示，昨晚收到中選會通過謝國樑罷免案第一階段的公文，接下來要進行第二階段連署，5月11日開跑，將提供實體站連署與網路列印後自行寄送的兩種方式，預計2個月時間，衝破5萬份為目標。市府回應，不受外界影響，會繼續專心拚市政。

發言人李晏蓉表示，4月期間，他們依然持續在基隆的大街小巷進行宣傳罷免的行動，每個周末也都會進行街講及發放傳單，令人遺憾的是，有反對者惡意在各大群組散布謠言，聲稱罷免團隊將宣傳文宣以膠帶貼至社區大門、嚴重影響美觀。

團隊鄭重聲明，在宣傳期間絕無擅自進行破壞公共空間之行為，他們非常尊重每一位市民朋友的不同意見，但絕不容許此種惡意造謠、損害罷免行動的行為。

她說，罷免是憲法賦予人民的基本權利，此次罷免行動也持續提出許多對基隆市府的疑慮及批評作為正當理由，而非無憑無據，但很明顯的，基隆市府至今依然我行我素的進行荒唐市政，從鋪天蓋地的人工草皮、到全台首例的政策宣傳大使，這些都更加證明了罷免行動必須要存在。

山海公民拆樑行動表示，如今第二階段即將開始，期望基隆市府有雅量能夠接受這些破萬人民的民意展現，他們會以公平公正的態度迎接罷免案第二階段的開跑。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，市府不受外界影響，會繼續專心拚市政。