花蓮花崗山戲沙池重新開放 豐濱月洞賞蝙蝠半價優惠

花蓮市花崗山親子戲沙池曾獲部落客推薦全台十大親子遊樂場，廣受喜愛，去年因安全檢驗暫時封閉，市公所完成安檢及改善工程，新設帆船造型搖搖樂，也翻新地墊與矽沙，即日起對外開放；豐濱鄉月洞風景區，6日起行舟賞蝠半價優惠，盼振興觀光。

花崗山戲沙池原本是市立花崗游泳池，因設備老舊，市公所活化改建，成為市區第一座共式遊樂設施，有大鯨魚隧道、大沙池、色彩繽紛的攀爬設施等共融遊具，5年前啟用，大受歡迎，還有知名部落客推薦為全台十大親子遊樂場。

市公所表示，去年因為兒童遊戲場安全檢驗，戲沙池暫時封閉，也利用這段時間翻新，還新設一組帆船造型搖搖樂，讓設施更多樣有趣。

市長魏嘉彥說，戲沙池即日起重新開放，開放時間是每天下午4時至8時，每周一休園，因應日照，每年11月至隔年3月提前為下午3時至晚間7時開放。兒童使用設施時，請家長全程陪同，以維護安全，入池請勿穿鞋及飲食，共同維護環境。

強震過後，花蓮觀光業大受衝擊，為振興鄉內旅遊，豐濱鄉公所宣布，轄內月洞遊憩區，5月6日至31日，行舟賞蝠原本全票100元、半票50元、團體票80元，全部半價優惠。