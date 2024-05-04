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花蓮花崗山戲沙池重新開放 豐濱月洞賞蝙蝠半價優惠

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉為振興觀光，轄內月洞遊憩區6日起至31日，門票半價優惠。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉為振興觀光，轄內月洞遊憩區6日起至31日，門票半價優惠。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮市花崗山親子戲沙池曾獲部落客推薦全台十大親子遊樂場，廣受喜愛，去年因安全檢驗暫時封閉，市公所完成安檢及改善工程，新設帆船造型搖搖樂，也翻新地墊與矽沙，即日起對外開放；豐濱鄉月洞風景區，6日起行舟賞蝠半價優惠，盼振興觀光。

花崗山戲沙池原本是市立花崗游泳池，因設備老舊，市公所活化改建，成為市區第一座共式遊樂設施，有大鯨魚隧道、大沙池、色彩繽紛的攀爬設施等共融遊具，5年前啟用，大受歡迎，還有知名部落客推薦為全台十大親子遊樂場。

市公所表示，去年因為兒童遊戲場安全檢驗，戲沙池暫時封閉，也利用這段時間翻新，還新設一組帆船造型搖搖樂，讓設施更多樣有趣。

市長魏嘉彥說，戲沙池即日起重新開放，開放時間是每天下午4時至8時，每周一休園，因應日照，每年11月至隔年3月提前為下午3時至晚間7時開放。兒童使用設施時，請家長全程陪同，以維護安全，入池請勿穿鞋及飲食，共同維護環境。

強震過後，花蓮觀光業大受衝擊，為振興鄉內旅遊，豐濱鄉公所宣布，轄內月洞遊憩區，5月6日至31日，行舟賞蝠原本全票100元、半票50元、團體票80元，全部半價優惠。

豐濱鄉公所表示，月洞遊憩區入口位於台11線64.5公里處，在海拔約80公尺處，洞穴全長約120公尺，溫度約攝氏20度，搭乘小舟進入可以觀察到蝙蝠成群棲息，尤其是珍貴稀有的保育類台灣無尾葉鼻蝠，是難得體驗，希望透過限時優惠方案，盼吸引遊客回流，才能嘉惠鄉內旅宿、餐飲業者。

花蓮市花崗山親子戲沙池即起重新開放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市花崗山親子戲沙池即起重新開放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市花崗山親子戲沙池深受小朋友歡迎，即起重新開放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市花崗山親子戲沙池深受小朋友歡迎，即起重新開放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市花崗山親子戲沙池即起重新開放，市長魏嘉彥邀請大小朋友一同來玩。圖／花蓮市公所提供
花蓮市花崗山親子戲沙池即起重新開放，市長魏嘉彥邀請大小朋友一同來玩。圖／花蓮市公所提供

花蓮 親子 鯨魚

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