大日指出曾協助增建基隆東岸商場 NET否認
基隆市東岸商場2樓至4樓增建產權爭議不斷，除市府已將產權登記為市府所有，大日開發公司今天也聲明指出，曾出資協助NET增建，非NET獨資興建。
NET事後回應，增建部分都是NET支付，否認大日說法。
大日得標東岸商場後，隨即與NET簽訂租賃契約，NET主張出資增建2樓至4樓，因此擁有產權。基隆市府於今年2月1日以合約到期為由，接管東岸商場，交由新營運廠商微風集團進駐；市府並於3月7日將2樓至4樓產權登記為市府所有，市長謝國樑當時指出，產權毫無疑問屬於市民所有。
NET事後提出民事所有權確認訴訟，但市府要求NET遷出商場返還營運權。
大日今天聲明，大日曾經有以減租折讓近新台幣1億元方式，協助NET增建商場，非NET獨資興建。足見NET所宣稱的獨資興建，且擁有增建部分於法無據且與事實不符。對此，大日備有證據，並已進行相關法律訴訟。
大日也指出，雖同意市府就東岸商場增建部分具所有權，但大日已透過租金折讓方式出資增建，這方面的「營建費用」應由市府負擔。
NET委任律師團回應，增建部分都是NET支付，有支付憑證，並原始取得新建部分所有權，否認大日說法。
NET委任律師團指出，大日在認同市府自始取得增建部分所有權的同時，又在時隔多年、市府強行接管建物後，才向市府主張不明比例內容的「營建費用」給付，前後的主張根本矛盾，也認為市府在產權未釐清時就強行招商，無視法令及契約約定，完全黑箱作業，謝國樑要肩負其責，公布所有招商資料，並詳敘說明決策依據。
基隆市政府發言人呂謦煒回應，市府一切依法行政，誠心捍衛市民財產，目前相關案件已進入司法程序，請各界靜待且尊重司法機關的審理結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言