同列震災補助 台東業者感謝中央將花東綁在一起

交通部公布0403地震振興方案，其中國旅補助納入台東，引發花蓮業者不滿。台東旅遊業者今天聯合聲明，感謝中央政府把花東同列補助，花東觀光本為一體。

台東縣觀光協會理事長李數奼、台東縣旅館公會理事長高泉傑、台東縣民宿協會理事長林寶泉今天下午發表「震後振興，花東共好」共同聲明。

台東觀光業者表示，0403地震後花東交通中斷，花蓮地區面臨退房潮。台東縣在這次的地震中儘管災損較小，但在旅客的認知和心理層面還是產生很大影響，恐慌性的退房潮也是陸續湧現，不見稍停。不單是花蓮，台東的觀光也受重創。

觀光業者表示，花東地區是台灣的後山，更是後花園，這次因為地震所受到的觀光損傷，花蓮與台東同樣無可倖免。花東交通中斷，北部遊客來花東不易，花東本屬一體，花蓮有事，台東也有事，地震重創花蓮，也重創台東觀光經濟，期望花東一家親，同心共榮。

業者表示，很感謝行政院、交通部理解，在這次災後補助方案中，把花蓮、台東一起列為補助對象，鼓勵遊客到花東來旅遊。這個鼓勵性的政策，顯現花東一體，一起振興、一同共好，這樣才能夠活絡觀光旅宿業，振興民生經濟，攜手度過艱辛的時期。

交通部昨天宣布，為振興花蓮觀光，在自由行住宿方面，祭出花蓮週一至週四入住每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元。

團體旅遊補助措施方面，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請5團。