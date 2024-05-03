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宜蘭南方澳豆腐岬1.6萬尾真鯛魚苗入海　豐富多樣性

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
真鯛是高經濟魚類，棲息在全台附近海域，近年因大量捕撈數量減少，漁民希望這次放流魚苗既能豐富海域生態多樣性，也展現守護海洋資源的決心。圖／民眾提供
真鯛是高經濟魚類，棲息在全台附近海域，近年因大量捕撈數量減少，漁民希望這次放流魚苗既能豐富海域生態多樣性，也展現守護海洋資源的決心。圖／民眾提供

宜蘭蘇澳區漁會與台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，今天上午在南方澳豆腐岬放流1萬6000尾真鯛魚苗；真鯛又名嘉鱲，肉質細膩受到民眾喜愛，近年因過度捕撈數量減少，漁民希望放流魚苗可以提升海域物種資源的多樣性，共同維護海洋資源。

台灣海洋保育與漁業永續基金會與環境部合作，協助各縣市放流魚苗多年，今天上午與蘇澳區漁會在南方澳豆腐岬放流真鯛魚苗，邀請蘇澳國中、蘇澳國小與蘇澳海事學校參加，上午9時開始，陸續將長約5到12公分的魚苗放流入海，總共放流了1萬6000尾。

海洋保育基金會表示，隨著全世界海洋資源逐漸枯竭，放流、人工繁殖魚苗等作為越來越常見，世界各國都有投入；真鯛是台灣相當常見的魚種，也很適合豆腐岬附近的礁岩環境，這批種魚來自澎湖，魚苗價格也較其他魚種高，1尾大約8到10元。

蘇澳漁會總幹事陳春生指出，真鯛是高經濟魚類，漁民捕獲野生的真鯛賣給魚販1公斤大約400到500元，魚販再售出的價格就更高了；近年由於過度捕撈，野生數量大幅減少，希望透過這次放流魚苗修復海域物種資源，也展現漁民、政府攜手維護海洋永續經營的決心。

宜蘭縣海洋及漁業發展所指出，真鯛雖不是豆腐岬附近原有的魚種，但分布在全台海域，且海洋保育基金會都有經過專業評估，不致造成原生生態問題，主要是讓原來的生態系統多元化；縣府也會要求基金會持續追蹤放流魚苗，評估本次放流效益。

蘇澳區漁會與台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，今天上午在南方澳豆腐岬放流1萬6000尾真鯛魚苗。圖／民眾提供
蘇澳區漁會與台灣海洋保育與漁業永續基金會合作，今天上午在南方澳豆腐岬放流1萬6000尾真鯛魚苗。圖／民眾提供

永續 漁民 蘇澳

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