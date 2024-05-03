宜縣續推換購電動機車補助 舊換新最高補2萬3800元
宜蘭縣推動老舊機車汰換，民眾報廢2007年6月底前出廠的機車後，購入電動二輪車可享有最高1萬7800元補助，原住民與中低收入戶加碼到2萬3800元；即使沒有報廢老舊機車，新購入電動機車同樣也有補助，一般民眾最高1萬3000元，原住民及中低收入戶最高1萬7000元。
宜蘭縣環保局補助老舊機車換購方案，分為一般民眾、中低收入戶和原住民，外送員以及機車租賃業幾種。一般民眾換購重型電動機車可補助1萬7800元，中低收入戶與原住民可補2萬3800元，外送員補2萬800元，機車租賃業者則補1萬5800元。
新購電動車部分，一般民眾新購重型電動車可補1萬3000元，中低收入戶和原住民補1萬7000元，外送員補1萬6000元，機車租賃業者補1萬2500元。除了重型電動機車，輕型、小型、微型乃至電動輔助自行車各有補助，詳細資訊可上環保局官網查詢。
環保局表示，政府鼓勵換購電動車行之有年，過去為了避免重複領取，限制每人僅能領取1次換購補助，今年考慮到過去換購的民眾可能又有換購需求，放寬3年領取資格，2021年1月1日前曾領取補助的民眾，今年可以再次領取；宜蘭全年總補助經費為1000萬元，領完為止。
環保局綜合計畫科指出，過去宜蘭每年大都只會使用500到600萬元的補助經費，過去2年平均每年申請數量約為1300輛，目前全縣的電動機車數量為8878輛，微型電動車則是4851輛，還有成長空間，主要是考量購車金額與燃料費用較高，除非整體環境改變，不然仍要耐心推動。
綜合計畫科表示，交通工具產生的空汙屬於移動汙染源，縣內移動汙染源佔總體汙染2到3成，雖然機車也只占其中一部分，但機車移動範圍多在人口稠密區，若能盡量減少對民眾空氣品質有很大幫助，環保局也可以將更多資源放在處理工廠等較集中的空汙來源。
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