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遭指東岸商場續約處理不當 基市府：依法行政

中央社／ 基隆3日電

基隆市東岸商場爭議不斷。大日開發公司今天聲明，市府駁回大日優先續約權理由不當，已提起民事訴訟等救濟程序。市府回應，一切依法行政，靜待司法審理。

大日得標東岸商場後，隨即與NET簽訂租賃契約，NET主張出資增建2樓至4樓，因此擁有產權。基隆市府於今年2月1日接管東岸商場，交由新營運廠商微風集團進駐，市府並於3月7日將2樓至4樓產權登記為市府所有。

大日今天委由志律法律事務所發出聲明，大日有以減租折讓近新台幣1億元，協助NET興建商場，非NET獨自出資興建。此外，基隆市政府雖一再以大日在105年6月30日參與的「基隆市東岸立體停車場營運移轉案一、二樓商場改善計畫及規劃營運進度會議」會議紀錄，主張大日應無償移轉東岸商場增建，但市府又曾表示擁有增建部分，並完成建物登記；市府日前又於NET與市府確認所有權訴訟中，以所有權人地位自居，向NET提出返還東岸商場的反訴請求。

大日指出，依照市府這些說法，市府若自認是增建部分的所有權人，又如何要求大日就根本非屬大日所有的增建部分，予以「無償移轉」？可見市府明知105年6月30日的會議紀錄，顯然未涉及增建部分的所有權歸屬。現在市府仍以此會議紀錄，主張大日應「無償移轉」增建部分，根本就是混淆視聽。

大日表示，市府以大日涉入信二立體停車場弊案，為不符合優先續約東岸商場的資格，這理由非但與營運效益毫無關聯，更從未出現於市府駁回優先定約申請的書面理由，明顯刁難大日。

大日也指出，市府捨棄與大日間較有利的續約條件，反而提供微風集團營運時間更長、支付的權利金等收益更低廉的營運條件，大日無法接受這樣不續約的決策，已提起民事訴訟、訴願等救濟程序，保障大日的優先定約權利。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，市府一切依法行政，誠心捍衛市民財產，目前相關案件已進入司法程序，請各界靜待且尊重司法機關的審理結果。

NET 司法 基隆

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