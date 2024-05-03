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羅東新轉運站完工 驗收、裝修同步拚9月上旬啟用　

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東新轉運站4月下旬竣工，目前正在驗收，預計9月上旬啟用。圖為今年3月時已完工接近95%的狀態。記者陳敬丰／攝影
羅東新轉運站4月下旬竣工，目前正在驗收，預計9月上旬啟用。圖為今年3月時已完工接近95%的狀態。記者陳敬丰／攝影

宜蘭羅東新轉運站4月底竣工，日前完成委外招商評選，今天確定營運廠商，目前開始驗收，驗收約需要3個月，進駐廠商將到先驗收完的部分裝修，驗收、裝修同步進行，力拚今年9月上旬啟用；3到7樓的ROT招商案仍在暫緩，預計下月評估。

羅東轉運站2012年啟用以來，每年約550萬旅次遊客，現有站點不堪使用，縣府耗資10億6302萬元，包含中央補助4億8500萬元，在光榮路與傳藝路口空地興建新轉運站，2021年3月開工，受到物價波動、設計變更等狀況影響，完工日期從去年9月向後遞延。

新轉運站今年4月20日竣工。縣議員林佩螢今在議會質詢何時可以啟用，交通處長黃志良表示，本周一已完成委外廠商評選，確定未來的營運廠商，待建設處驗收工程通過、營運廠商裝修完畢，就可以啟用，預計今年9月上旬民眾就可以使用新的轉運站。

建設處長潘亮宇指出，目前已完成初驗，接下來是複驗，整個驗收期程將耗時3個月。林佩螢詢問，驗收耗時3個月，驗收完已經8月，加上裝修時間，真的能9月啟用？黃志良回答，先驗收完成的部分，就可以讓廠商進駐裝修，驗收、裝修同步進行，並配合民間農曆習俗，9月上旬沒問題。

新的轉運站占地5386平方公尺，樓地板面積2萬9559平方公尺，共地上、地下各2層，設有16個客運月台、498個汽車停車位與1202個機車停車位，以及10個計程車排班車位、10個臨時接送車位。內部設施預計會有辦公室、超商等，具體項目尚未確定，視營運廠商規畫。

至於尚未興建的3到7樓ROT招商案，交通處公共運輸科指出，去年委託顧問公司調查，一直有接觸潛在廠商，但受到原物料上漲等影響，廠商態度較保留，計畫暫緩到今年6月，預計6月時會再與顧問公司評估、研議，決定下一步動作。

新的羅東轉運站日前完成營運廠商評選，內部空間除了16個客運月台等運輸設施，預計還有辦公室、超商等等，具體項目視廠商規畫。記者陳敬丰／攝影
新的羅東轉運站日前完成營運廠商評選，內部空間除了16個客運月台等運輸設施，預計還有辦公室、超商等等，具體項目視廠商規畫。記者陳敬丰／攝影

公共運輸 宜蘭 羅東 車位

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