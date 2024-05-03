東海岸賞鯨船首航好兆頭 300隻海豚追逐戲浪
夏天腳步近了，進入東海岸賞鯨豚季節，台東賞鯨船1日首航幸運看到約300隻熱帶斑海豚在海面追逐，業者開心地說「好兆頭」。
5月1日勞動節，台東縣成功鎮新港漁港內的賞鯨船「晉領號」展開今年賞鯨豚首航，出航約1小時，在成功外海驚喜連連，約300隻海豚躍出水面，10多名勞動節放假的遊客開心與海豚相遇。
「晉領號」賞鯨船解說員蔡安泰今天告訴中央社記者，出航時還是陰天，船離岸邊越來越遠，天氣也越來越好，在較偏北的海域遇到一群熱帶斑海豚，數量估計超過300隻，遊客看到海豚跳躍、擊浪都非常開心，尤其是熱帶斑會鑽到船底下，能近距離觀察到牠們的特徵，對遊客而言，非常新奇。
他說，首航就能和那群美麗的海豚相遇，是個好兆頭。
「晉嶺號」業者表示，每年賞鯨豚季是5到10月，7到8月最旺，海保署去年5月開始，啟動「友善賞鯨2.0」認證標章，對遊客宣導友善賞鯨守則、環保減塑及友善海洋環境觀念，若海上發現異常情形，例如衝撞鯨豚、非法漁法、鯨豚或海龜擱淺等，立即協助主管機關通報及蒐證，「晉領號」也是友善賞鯨的一員，請大家持續支持。
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