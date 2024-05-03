很重要的25支滅火器！金峰鄉設全縣首個自製滅火箱 全部落平安就靠它們

台東縣金峰鄉歷坵部落位處偏遠山區，為避免發生火災時遠水救不了近火的窘境，村莊與消防隊一起努力改善，成為設置全縣首個自製「滅火箱」的部落，未來也將配置四輪傳動的「簡易消防車」，讓部落不再怕火。村民說：「拿了就直接噴，實用」。

村長羅忠輝表示，整個部落共5個鄰，各鄰設置一組滅火箱，裡面放置5瓶蓄壓式乾粉滅火器，可長時間保存，並定期維護確保使用，只要發生火警，初期這些滅火器就能應付小火，鄰跟鄰的滅火器還可以相互支援。

歷坵部落位處山區內，由於部落過去未有自來水管線，因而沒有相關消防栓等設施，且目前距離最近的金峰消防分隊也要20分鐘車程，幾年前發生2次嚴重火警，村民意識到消防設備的重要性，反映終獲重視。

羅忠輝說，如何提升部落消防設備，也是集思廣益，最後採用最快最方便的滅火箱，向議員及公所爭取經費補助後，自己設計滅火箱及採購滅火器，並和消防隊定期辦理防災演練時，讓各鄰村民熟悉使用方式。

「有滅火設備當然比較安心一點。」邱姓村民說，之前生火災，接水管滅火根本有限，等到消防隊來時，房子已經是火海一片燒光光。陳姓村民說，「滅火器拿了就直接噴，方便又快速，對山上部落很實用」。

金峰消防分隊小隊長任溫傳表示，目前歷坵部落已訓練義消完成，並配置簡易行動幫浦及水帶，可就近支援滅火動作，未來也將配置四輪傳動的「簡易消防車」，可在緊急時刻來發揮使用，將災損降到最低。