宜蘭推定點垃圾清運 羅東增3處

宜蘭縣羅東鎮持續推動定時定點垃圾清運，今年邁入第3年，本月起新增3處地點，總計10處，將持續收集鎮民反饋滾動式調整。

宜蘭縣目前尚餘大同鄉沒有定點清運，因大同是山地鄉，推垃圾不落地後較無需求，其餘11鄉鎮市都在陸續推動，縣府也會協助申請補助。

羅東鎮公所3年前申請環保署定時定點垃圾清運計畫，新增3處地點分別是馬仁光紀念大樓前、羅東國小、樟仔園文化園區，總共10個點的移動順序也相應調整，從上午7時半六扇門開始，每個點停留20到40分鐘。

清潔隊指出，5月14到17日將在鎮內東西南北各辦1場說明會，即日起到10月底試辦期間，會辦理3次問卷調查，收集民眾意見；目前多數民眾對定點清運持肯定態度，長輩不用晚上出門丟垃圾，清潔隊員也更有時間說明垃圾分類規則。

宜蘭縣環保局廢棄物管理科表示，目前縣內除了大同鄉，其餘11個鄉鎮市都有定點清運，宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、南澳鄉今年陸續透過環保署補助增加定點。

至於大同鄉屬山地鄉，清潔隊表示，過去也有定點垃圾場，由於易造成環境問題，2004年起配合垃圾不落地，靠沿線清運搭配環境教育和志工隊等，已有不錯效果，目前沒設置定點清運計畫。