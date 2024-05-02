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銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴 謝國樑：將撥3千萬修繕場地

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市銘傳國中籃球隊今年在國中乙級籃球聯賽（JHBL）奪下5年來第4座冠軍盃。圖／基隆市政府提供
基隆市銘傳國中籃球隊今年在國中乙級籃球聯賽（JHBL）奪下5年來第4座冠軍盃。圖／基隆市政府提供

基隆市銘傳國中籃球隊今年在國中乙級籃球聯賽（JHBL）奪下5年來第4座冠軍盃，市長謝國樑今晚與多位議員前往學校與選手及教練們慶功，並承諾將協助修繕，今年核定補助銘傳國中1055萬元進行電力系統改善，明年也將再編列近2千萬元解決活動中心漏水、壁癌、地板以及空調等問題，並且同步進行設備更新。

銘傳國中籃球隊選手們今年以北區第一全勝之姿進軍決賽，在日前的冠亞軍賽中，謝國樑也趕到三重商工全程坐鎮為大家加油，當天歷經兩次延長賽奪冠。

謝國樑今晚率領市府教育處代理處長楊桂杰、副處長徐嬿立，前往銘傳國中舉辦慶功宴，市議員張芳麗、呂美玲、張耿輝以及秦鉦等人，也都特別趕來為銘傳小將們表達祝賀。籃球隊選手們將冠軍獎盃獻給謝國樑，感謝謝市長對籃球隊的支持，謝國樑也頒贈每人6千元、共7萬8千元的獎金，肯定銘傳選手們為基隆市爭光。

銘傳國中代理校長郭淑娟表示，銘傳體育班籃球隊每年為了全國聯賽，平日周末及寒暑假不斷練習，在教練徐偉勝、助理教練陳佳澤帶領下，銘傳小將連續5年拿下4座JHBL乙級聯賽全國冠軍，今年更是在預、複及決賽未嘗敗績，以16連勝完美封王紀錄，締造國中乙級籃球聯賽的連霸時代。

銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴。圖／基隆市政府提供
銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴。圖／基隆市政府提供
銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴，謝國樑：3千萬修繕。圖／基隆市政府提供
銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴，謝國樑：3千萬修繕。圖／基隆市政府提供

謝國樑

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