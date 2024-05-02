聽新聞
test
0:00 / 0:00
銘傳國中籃球隊奪JHBL冠軍慶功宴 謝國樑：將撥3千萬修繕場地
基隆市銘傳國中籃球隊今年在國中乙級籃球聯賽（JHBL）奪下5年來第4座冠軍盃，市長謝國樑今晚與多位議員前往學校與選手及教練們慶功，並承諾將協助修繕，今年核定補助銘傳國中1055萬元進行電力系統改善，明年也將再編列近2千萬元解決活動中心漏水、壁癌、地板以及空調等問題，並且同步進行設備更新。
銘傳國中籃球隊選手們今年以北區第一全勝之姿進軍決賽，在日前的冠亞軍賽中，謝國樑也趕到三重商工全程坐鎮為大家加油，當天歷經兩次延長賽奪冠。
謝國樑今晚率領市府教育處代理處長楊桂杰、副處長徐嬿立，前往銘傳國中舉辦慶功宴，市議員張芳麗、呂美玲、張耿輝以及秦鉦等人，也都特別趕來為銘傳小將們表達祝賀。籃球隊選手們將冠軍獎盃獻給謝國樑，感謝謝市長對籃球隊的支持，謝國樑也頒贈每人6千元、共7萬8千元的獎金，肯定銘傳選手們為基隆市爭光。
銘傳國中代理校長郭淑娟表示，銘傳體育班籃球隊每年為了全國聯賽，平日周末及寒暑假不斷練習，在教練徐偉勝、助理教練陳佳澤帶領下，銘傳小將連續5年拿下4座JHBL乙級聯賽全國冠軍，今年更是在預、複及決賽未嘗敗績，以16連勝完美封王紀錄，締造國中乙級籃球聯賽的連霸時代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言