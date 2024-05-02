台東縣府處長訂機票選項跳出「開放訂婚」 網喊恭喜她幽默回15字

台東縣政府農業處長江慧卿要更改前往蘭嶼機票時間，上網進入航空公司網頁，竟跳出「開放訂婚」選項，許多網友狂喊「恭喜」。她則幽默回應「我符合資格」。

江慧卿今天下午將訂票網頁截圖PO上網，朋友、網友爭相在底下留言「恭喜」、「看來航空公司知道妳的需求」、「訂婚狀態客滿」等。目前單身的江慧卿也幽默回應「我符合資格，但我真的只是需要訂票」。

江慧卿接受中央社記者電訪表示，過幾天要和台東縣議會前往蘭嶼考察，她原先已經有訂票，但下午想更換時間，於是從手機上網進入航空公司系統挑選合適時間，她逐一看班次、時間、訂位狀況，結果竟然有一欄是「開放訂婚」，她以為看錯，再看一次「自己都笑了」。

她的蔡姓友人剛好在旁邊，試著上網看看，結果她的手機沒有「開放訂婚」欄位。

航空公司人員表示，目前未接獲其他旅客反映，無法確定是否為手機問題。