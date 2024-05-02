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台東「紅烏龍」茶躍上國際 獲得美國繆思設計大獎肯定

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「紅烏龍」茶品牌以產地鹿野鄉的「鹿」，作為包裝形象設計為主，包括茶包、小物及禮盒，都有不同造型的鹿，在逾5千件參賽作品中，脫穎而出，獲得銀獎。圖／台東縣政府提供
台東「紅烏龍」茶品牌以產地鹿野鄉的「鹿」，作為包裝形象設計為主，包括茶包、小物及禮盒，都有不同造型的鹿，在逾5千件參賽作品中，脫穎而出，獲得銀獎。圖／台東縣政府提供

台東縣政府自2022年創立「紅烏龍」地方茶品牌，建構出品牌獨特的慢生活體驗，日前獲得美國繆思設計大獎包裝設計類銀獎肯定，財經處今天利用擴大主管會報，將獎項獻給縣長饒慶鈴

饒慶鈴說，「紅烏龍」是國內備受矚目的新興特色茶，已是台東最具代表性的產業之一，搭配近年縣府推行慢經濟理念，提升紅烏龍地域文化性、建立品牌交流與共識，逐步躍上國際。

2015年創立的美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）提供世界各領域設計創作者舞台，經由多國評審嚴審後，在決賽中脫穎而出的作品，才能獲得最高榮譽資格「繆思女神」的獎盃。

今年台東「紅烏龍」茶品牌以產地鹿野鄉的「鹿」，作為包裝形象設計為主，包括茶包、小物及禮盒，都有不同造型的鹿，在逾5千件參賽作品中，脫穎而出，獲得銀獎肯定。

財經處表示，近年透過辦理推廣活動、料理體驗課程等多元管道，推廣台東特色物產，也藉由遊程串聯在地景點及風土文化，把特色物產的風味具象化，傳遞慢經濟飲食文化的價值。

這次獲得繆思設計獎的肯定，台東紅烏龍更能增加在國際市場嶄露頭角的機會，鹿野茶區也搭配遊程與星宇航空、易遊網鐵道旅行合作參展，主動出擊提升品牌形象及知名度，讓更多人認識台東。

台東縣政府創立「紅烏龍」地方茶品牌，日前獲得美國繆思設計大獎包裝設計類銀獎肯定，財經處今天利用擴大主管會報，將獎項獻給縣長饒慶鈴，由秘書長盧協昌（右）代領獎座。圖／台東縣政府提供
台東縣政府創立「紅烏龍」地方茶品牌，日前獲得美國繆思設計大獎包裝設計類銀獎肯定，財經處今天利用擴大主管會報，將獎項獻給縣長饒慶鈴，由秘書長盧協昌（右）代領獎座。圖／台東縣政府提供

台東 饒慶鈴

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