宜蘭11鄉鎮推動定時定點垃圾清運 羅東增3定點、大同鄉仍無需求

宜蘭縣羅東鎮持續推動定時定點垃圾清運，今年邁入第3年，5月1日開始新增3處地點，總共10處地點，將持續收集鎮民反饋滾動式調整。宜縣目前尚餘大同鄉沒有定點清運，大同是山地鄉，推動垃圾不落地後較無需求，其餘11鄉鎮市都在陸續推動，縣府也會協助申請補助。

羅東鎮公所3年前申請行政院環保署定時定點垃圾清運計畫，是全縣最早推動增設定點收運的鄉鎮市，從一開始5處增加到7處，包含六扇門湯鍋前、羅東車站前後站、竹林國小、東光國中、國華國中等；清潔隊表示，持續接到民眾反映希望增加，5月1日開始再新增3處定點。

新的3處地點分別是馬仁光紀念大樓前、羅東國小、樟仔園文化園區，總共10個點的移動順序也相應調整，從上午7時半六扇門開始，依序到竹林國小、前站、後站紐約市大樓旁、馬仁光紀念醫院、羅東國小、東光國中、國華國中、樟仔園、維揚路羅東養護所對面，每個點停留20到40分鐘。

清潔隊指出，5月14日到17日將在鎮內東西南北各辦1場說明會，5月1日到10月31日試辦期間，也會辦理3次問卷調查，持續收集民眾意見；目前多數民眾對定點清運持肯定態度，長輩不用晚上出門丟垃圾，清運定點的清潔隊員也更有時間說明垃圾分類規則。

宜蘭縣環保局廢棄物管理科表示，目前縣內除了大同鄉，其餘11個鄉鎮市都有定點清運，宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、南澳鄉今年陸續透過環保署補助增加定點，縣府會持續輔導各公所申請補助，也樂見各鄉鎮在條件許可的狀況下增設。