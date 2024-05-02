聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭11鄉鎮推動定時定點垃圾清運 羅東增3定點、大同鄉仍無需求
宜蘭縣羅東鎮持續推動定時定點垃圾清運，今年邁入第3年，5月1日開始新增3處地點，總共10處地點，將持續收集鎮民反饋滾動式調整。宜縣目前尚餘大同鄉沒有定點清運，大同是山地鄉，推動垃圾不落地後較無需求，其餘11鄉鎮市都在陸續推動，縣府也會協助申請補助。
羅東鎮公所3年前申請行政院環保署定時定點垃圾清運計畫，是全縣最早推動增設定點收運的鄉鎮市，從一開始5處增加到7處，包含六扇門湯鍋前、羅東車站前後站、竹林國小、東光國中、國華國中等；清潔隊表示，持續接到民眾反映希望增加，5月1日開始再新增3處定點。
新的3處地點分別是馬仁光紀念大樓前、羅東國小、樟仔園文化園區，總共10個點的移動順序也相應調整，從上午7時半六扇門開始，依序到竹林國小、前站、後站紐約市大樓旁、馬仁光紀念醫院、羅東國小、東光國中、國華國中、樟仔園、維揚路羅東養護所對面，每個點停留20到40分鐘。
清潔隊指出，5月14日到17日將在鎮內東西南北各辦1場說明會，5月1日到10月31日試辦期間，也會辦理3次問卷調查，持續收集民眾意見；目前多數民眾對定點清運持肯定態度，長輩不用晚上出門丟垃圾，清運定點的清潔隊員也更有時間說明垃圾分類規則。
宜蘭縣環保局廢棄物管理科表示，目前縣內除了大同鄉，其餘11個鄉鎮市都有定點清運，宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、南澳鄉今年陸續透過環保署補助增加定點，縣府會持續輔導各公所申請補助，也樂見各鄉鎮在條件許可的狀況下增設。
大同鄉屬於山地鄉，公所清潔隊指出，過去也有定點垃圾場，由於容易造成環境問題，2004年開始配合環保署推動垃圾不落地，靠沿線清運搭配環境教育和志工隊等，已有不錯效果，民眾並無反映有定點需求，加上人力問題，目前沒有計畫設置定點清運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言