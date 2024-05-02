快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭11鄉鎮推動定時定點垃圾清運 羅東增3定點、大同鄉仍無需求

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
定點清運以白天為主，停留時間較長，長輩不用晚上出門倒垃圾，清潔隊員也有更多時間向民眾說明垃圾分類規則。圖／羅東鎮公所提供
定點清運以白天為主，停留時間較長，長輩不用晚上出門倒垃圾，清潔隊員也有更多時間向民眾說明垃圾分類規則。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮持續推動定時定點垃圾清運，今年邁入第3年，5月1日開始新增3處地點，總共10處地點，將持續收集鎮民反饋滾動式調整。宜縣目前尚餘大同鄉沒有定點清運，大同是山地鄉，推動垃圾不落地後較無需求，其餘11鄉鎮市都在陸續推動，縣府也會協助申請補助。

羅東鎮公所3年前申請行政院環保署定時定點垃圾清運計畫，是全縣最早推動增設定點收運的鄉鎮市，從一開始5處增加到7處，包含六扇門湯鍋前、羅東車站前後站、竹林國小、東光國中、國華國中等；清潔隊表示，持續接到民眾反映希望增加，5月1日開始再新增3處定點。

新的3處地點分別是馬仁光紀念大樓前、羅東國小、樟仔園文化園區，總共10個點的移動順序也相應調整，從上午7時半六扇門開始，依序到竹林國小、前站、後站紐約市大樓旁、馬仁光紀念醫院、羅東國小、東光國中、國華國中、樟仔園、維揚路羅東養護所對面，每個點停留20到40分鐘。

清潔隊指出，5月14日到17日將在鎮內東西南北各辦1場說明會，5月1日到10月31日試辦期間，也會辦理3次問卷調查，持續收集民眾意見；目前多數民眾對定點清運持肯定態度，長輩不用晚上出門丟垃圾，清運定點的清潔隊員也更有時間說明垃圾分類規則。

宜蘭縣環保局廢棄物管理科表示，目前縣內除了大同鄉，其餘11個鄉鎮市都有定點清運，宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、南澳鄉今年陸續透過環保署補助增加定點，縣府會持續輔導各公所申請補助，也樂見各鄉鎮在條件許可的狀況下增設。

大同鄉屬於山地鄉，公所清潔隊指出，過去也有定點垃圾場，由於容易造成環境問題，2004年開始配合環保署推動垃圾不落地，靠沿線清運搭配環境教育和志工隊等，已有不錯效果，民眾並無反映有定點需求，加上人力問題，目前沒有計畫設置定點清運。

羅東鎮公所推動垃圾、資收定點清運，5月1日起新增3處地點，目前總共10個地點。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所推動垃圾、資收定點清運，5月1日起新增3處地點，目前總共10個地點。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭縣全縣12鄉鎮市中，11鄉鎮市都有定點清運，山地鄉大同鄉2004年實施垃圾不落地之後，已沒有這方面需求，目前也沒有計畫設置。本報系資料照
宜蘭縣全縣12鄉鎮市中，11鄉鎮市都有定點清運，山地鄉大同鄉2004年實施垃圾不落地之後，已沒有這方面需求，目前也沒有計畫設置。本報系資料照

宜蘭 廢棄物 羅東

延伸閱讀

宜蘭龍潭湖復育出罕見生態奇觀 台塑生醫提供農曆春節親子出遊絕佳秘境

宜蘭辦東區首場震災演習 庫存3000防災包開放民眾領取

宜蘭民宿「早餐不准剩、垃圾要分類」…他怨爛規矩一堆 網笑：是住老媽家？

地震滿月／花蓮強震鄰避效應 宜花東觀光業都連帶遭殃！

相關新聞

台東「紅烏龍」茶躍上國際 獲得美國繆思設計大獎肯定

台東縣政府自2022年創立「紅烏龍」地方茶品牌，建構出品牌獨特的慢生活體驗，日前獲得美國繆思設計大獎包裝設計類銀獎肯定，...

宜蘭11鄉鎮推動定時定點垃圾清運 羅東增3定點、大同鄉仍無需求

宜蘭縣羅東鎮持續推動定時定點垃圾清運，今年邁入第3年，5月1日開始新增3處地點，總共10處地點，將持續收集鎮民反饋滾動式...

宜蘭辦東區首場震災演習 庫存3000防災包開放民眾領取

宜蘭縣政府今天舉辦東區第一場無腳本地震模擬演習，兵棋推演宜蘭市發生規模7.1強震的狀況。除了公部門推演，民眾的防災意識也...

影／按鈴進站司機提早準備助弱勢上車 基隆市公車亭好貼心

年長婦幼者、行動不便者、輪椅族等弱勢族群搭公車十分不便，基隆市首創「便民貼心鈴」，設置在「基隆長庚醫院」及「信義區公所」...

台東中央市場 將再鑑定結構安全

台東市中央市場建築結構使用滿一甲子，市公所原訂計畫遷建遲無下文，花蓮大地震後再引起多名議員關心，促請縣府及市公所盡速檢討...

北市慶城街公共藝術「飛躍東區」遭拆引抨擊 文化局：研擬補救

台北市民生東路、慶城街口的紅色醒目的公共藝術「飛躍東區」遭移除，引起藝文界人士批評不應擅自認定是否拆除，而是應該召開執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。