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宜蘭辦東區首場震災演習 庫存3000防災包開放民眾領取

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
內政部規畫的7縣市地震模擬推演，宜蘭縣今天模擬宜蘭市發生強震的狀況。圖／縣府提供
內政部規畫的7縣市地震模擬推演，宜蘭縣今天模擬宜蘭市發生強震的狀況。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天舉辦東區第一場無腳本地震模擬演習，兵棋推演宜蘭市發生規模7.1強震的狀況。除了公部門推演，民眾的防災意識也非常重要，縣府10年前曾發放每戶1個防災包，目前還有3000個庫存，未領取或新開戶的民眾可前往領取。

縣府與宜蘭市公所合作，模擬宜蘭市發生規模7.1的強震後，縣府與公所第一時間應變措施，分為災害應變中心與前進指揮所2組，在地震發生後6小時內搜救、醫療與照護等。本場是內政部規畫的7縣市推演首場，消防署長蕭煥章、縣長林姿妙、議長張勝德、宜蘭市長陳美玲等人出席。

消防局長徐松奕指出，宜蘭市若發生規模7以上地震，可能會有超過80棟大樓受損、傾斜甚至倒塌，且12鄉鎮市都會傳出災情，加上鄰近台北、新北也會有災情，支援可能要1天後才會到，因此今天推演的重點是公所如何發揮獨立能力，完成鄉鎮市層級的緊急救災。

徐松奕表示，鄉鎮市公所的任務，是災民疏散收容、災情查報與初步急救。各公所和民間單位如喜互惠超商都有簽約，若災害發生，民間第一時間提供物資，公所分配到收容場所；收容場所以空曠地區為主，如宜蘭運動公園、宜蘭大學等，公所負責搭設臨時收容所安置災民。

災情查報重點是橋梁斷裂、道路阻塞等，各公所第一時間盤查後上報到縣府，再擬定救災動線與後續修復事宜，此外也要判斷主要災區位置，才能統一協調人力重點式搶救；初步急救的部分，各公所協調醫護人力，分配至不同收容場所乃至災區。

徐松奕說，民眾防災意識也很重要，縣府2014年曾每家戶發放防災包，內含照明設備、保暖衣物等緊急物資，民眾也可自行放入藥品、水甚至哨子等，最好定期更新確保物資狀況良好；目前還有3000個防災包庫存，10年前沒有領到或新開戶的民眾可憑戶口名簿到各分隊申請領取。

宜蘭縣政府今天舉辦東區第一場無腳本地震模擬演習，兵棋推演宜蘭市發生規模7.1強震的狀況。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府今天舉辦東區第一場無腳本地震模擬演習，兵棋推演宜蘭市發生規模7.1強震的狀況。記者陳敬丰／攝影
地震發生後，第一時間搶救以鄉鎮市公所為主，包含災民疏散收容、災情查報與初步急救。記者陳敬丰／攝影
地震發生後，第一時間搶救以鄉鎮市公所為主，包含災民疏散收容、災情查報與初步急救。記者陳敬丰／攝影

地震 宜蘭大學 庫存

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